Un restaurante colombiano quedó entre los 50 mejores del mundo en 2025, ¿Cuál es y dónde queda?

Se trata de Celele, ubicado en la histórica ciudad de Cartagena y el cual logró posicionarse en el puesto 48 de la codiciada lista The World’s 50 Best Restaurants 2025 , destacándose también con el prestigioso Sustainable Restaurant Award por su compromiso con la sostenibilidad y la preservación del patrimonio culinario caribeño.

| Foto: The 50 Best

Listado de los 50 mejores restaurantes del mundo 2025 | Foto: The 50 Best

El mejor restaurante del mundo

Maido, el reconocido restaurante limeño liderado por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, ha sido elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025. Este logro lo posiciona en un lugar privilegiado dentro del prestigioso salón de la fama Best of the Best, tomando el relevo del establecimiento Disfrutar de Barcelona, ganador en 2024.