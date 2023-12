Catalina Sandino, única actriz colombiana nominada a los Premios Oscar, reaparece en cine: este 14 de diciembre se estrena la película

El director John Woo, productor de John Wick, regresa a Hollywood después de 20 años para presentar ‘Venganza silenciosa’, una nueva película que redefine el género de acción y venganza.

Protagonizada por el actor sueco Joel Kinnaman (The Suicide Squad) y la actriz colombiana nominada al Oscar, Catalina Sandino Moreno (María llena eres de gracia), ‘Venganza silenciosa’ narra la historia de un padre atormentado con la muerte de su pequeño hijo, víctima de un fuego cruzado entre pandillas en la noche de Navidad.

Con secuencias de acción, el espectador es testigo de las emociones internas del protagonista y de la preparación y ejecución de su venganza. Una historia distribuida por Cine Colombia, con estreno nacional este jueves 14 de diciembre.

Sinopsis

La noche antes de Navidad, una familia tradicional se prepara para celebrar, sin saber que pronto una tensión entre pandillas locales cambiará sus vidas para siempre. La tragedia les llega cuando su hijo pequeño muere tras ser alcanzado por una bala perdida.

Brian Godlock, el padre del niño, inmediatamente persigue y localiza a los culpables. Sin embargo, su enfrentamiento con el líder de la banda lo deja gravemente herido y pierde la capacidad de hablar y las ganas de vivir, convirtiéndose en una ausencia para su esposa Saya, quien también sortea el dolor de la pérdida de su hijo. Cuando ella finalmente se da por vencida y decide dejar su casa, Brian encuentra la motivación que necesita para seguir adelante: la venganza.

Una decisión que Joel Kinnaman explicó: “Venganza silenciosa trata sobre usar la venganza como una forma de lidiar con el dolor y la pérdida, y cómo eso, en última instancia, solo te aleja de tu humanidad”. Catalina Sandino añadió “esta es una historia de supervivencia. Cuando tu mundo colapse ¿qué te pasará? Entonces tienes que encontrar esos momentos, personas o cosas que te aseguren que vas a estar vivo, porque para ellos su mundo desaparece en un día”.

Escrita por Robert Archer Lynn (Adrenaline; Deadbox), ‘Venganza silenciosa’ presenta una historia construida a manera de rompecabezas, donde cada escena y sus planos hablan más que mil palabras. Aquí, los conflictos psicológicos de los personajes y sus decisiones definen el curso de los hechos, el clímax y la resolución de la película. Sin embargo, es la combinación de persecuciones clásicas, peleas de pandillas, policías ineficientes y una sed insaciable de venganza y justicia lo que aporta el ritmo y la adrenalina del género.

“Es emocionante. Intenté hacer algo diferente, más parecido a una pelea callejera. El público puede sentir el golpe, el poder, la ira. En la película todo lo que necesitamos son imágenes potentes para contar una historia. Además de la pelea, intentamos utilizar el sonido, el calor del golpe, incluso el accidente automovilístico. Esto se convirtió en un nuevo tipo de lenguaje”, explicó John Woo.

Filmada en México, la película mantiene una estética callejera, que pasa de los tonos cálidos y coloridos del ambiente familiar de las primeras escenas, a una fotografía más oscura y austera propuesta por la directora de fotografía Sharone Meir.

Joel Kinnaman como Brian Godlock | Foto: Foto suministrada a SEMANA

En esta producción de más de 300 personas, en la que participan la mayoría de dobles de riesgo profesionales de John Wick, se destaca el trabajo del editor Zach Staenberg, la música de Marco Beltrami, el diseño de producción de Grant Armstrong, la dirección de arte de Julieta Jiménez y Juan Felipe Kattah, el diseño de vestuario de Mariestela Fernández y la coordinación de efectos especiales de Gabriel Cordero y Nicole Soriano.

En ‘Venganza silenciosa’ también actúan el rapero y actor Kid Cudi (How to make it in America; Don’t Look Up), Harold Torres (Memory; ZeroZeroZero), John Pollack (Ingobernable), los dobles de riesgo Vinny O’Brien (Creed; Capitain Marvel) y Yoko Hamamura (Dune), y el niño Anthony Giulietti.

Joel Kinnaman

(Estocolmo, 1979). Actor sueco de cine y televisión. Es conocido por sus trabajos en Easy Money (2010), RoboCop (2014), Suicide Squad (2016) y en las series de televisión For All Mankind (2019-2024), House of Cards (2016-2017), The Killing (2011-2014) y Altered Carbon (2018-2020). También ha trabajado en las películas The Darkest Hour (2010), The Girl with the Dragon Tattoo (2011), Safe House (2012), Run All Night (2015), Edge of Winter (2016), The Informer (2019) y The Suicide Squad (2021), entre muchas otras. Para televisión también participó en In Treatment (2021) y Hanna (2019-2021).

Catalina Sandino