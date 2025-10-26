Aziz Ansari estrenó el primer tráiler de Good Fortune, una comedia escrita y dirigida por él que reúne a Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer y Sandra Oh. El avance ya está disponible en las plataformas oficiales y adelanta la mezcla de humor absurdo y una mirada satírica sobre el éxito y la identidad.

Según la sinopsis, la película sigue a un trabajador con mala suerte interpretado por Ansari ciya vida se entrecruza con la de un millonario interpretado por Seth Rogen después de que un ángel —Gabriel, a cargo de Keanu Reeves— intervenga erróneamente en sus destinos. El conflicto central combina enredos cómicos con una reflexión ligera sobre las segundas oportunidades y la desigualdad entre mundos sociales distintos.

El proyecto es escrito, dirigido y protagonizado por Aziz Ansari. Completan el elenco Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh y Keanu Reeves en el papel del ángel. La película figura en los créditos de productores y de la distribuidora Lionsgate, que contempla su salida a salas en octubre de este año.

La película tuvo fecha de estreno en cine el pasado 17 de octubre, según el sitio oficial y plataformas de venta de boletería en Estados Unidos. En agregadores de reseñas, las primeras críticas tempranas que han sido recogidas por plataformas como Rotten Tomatoes muestran una recepción mayormente hacia el tono y el reparto.

Aunque Good Fortune es, sobre todo, una comedia, la sinopsis y el avance sitúan a la película en torno a temas que aparecen con frecuencia en la esfera pública: disparidades económicas, la meritocracia y la circulación de oportunidades en sociedades desiguales. Esto no convierte a la película en algo político, pero sí la coloca como una obra cultural que aborda —de manera ficcional y satírica— aspectos que forman parte del debate público contemporáneo. La descripción oficial de la película destaca esa preocupación temática.

Durante la fase de desarrollo, el actor y comediante Aziz Ansari decidió convertir este proyecto en su debut como director de largometraje después de que su anterior película en preparación, Being Mortal, quedara suspendido. Ansari declaró que quería hacer una comedia destinada a salas de cine y que el éxito en taquilla de otros títulos recientes le había dado confianza para hacerlo.