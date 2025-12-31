Gente

Descubra las mejores películas de Netflix para ver en familia este 1 de enero: acción, humor y grandes mensajes

Llega inicio de año y con él, tiempo para pasar en familia, es por eso que Netflix tiene el catálogo perfecto para disfrutar en compañía.

Valentina Rueda Rodríguez

31 de diciembre de 2025, 10:23 p. m.
Catálogo de Netflix para enero.
Catálogo de Netflix para enero.

Encontrar el equilibrio perfecto entre una película que entretenga a los niños y no aburra a los adultos es, a menudo, un desafío doméstico. Sin embargo, Netflix se ha consolidado como el aliado principal de los hogares colombianos, albergando una biblioteca virtual de clásicos modernos que prometen risas, acción y, sobre todo, tiempo de calidad.

Ya no se trata solo de “dibujos animados” para los más pequeños. La tendencia actual del streaming apuesta por historias con capas de profundidad que resuenan en todas las edades. La plataforma ofrece actualmente un catálogo diverso que mezcla la animación de vanguardia con la acción real (live-action), permitiendo que la experiencia de “ir al cine” se traslade con total éxito a la comodidad de la sala.

Animación y aventura: humor para todas las edades

Si lo que busca es una dosis de adrenalina y humor inteligente, hay títulos que se han vuelto obligatorios. Los Mitchell contra las máquinas es un claro ejemplo de cómo la tecnología y los problemas familiares pueden convertirse en una aventura épica.

Por otro lado, para quienes buscan una mezcla de fantasía y comedia visual, “El gato con botas: El último deseo” se ha posicionado como una de las favoritas. De acuerdo con el análisis de Cultura Genial, esta cinta no solo destaca por su calidad técnica, sino por ofrecer una narrativa que toca temas como la vulnerabilidad y el valor, logrando que tanto padres como hijos se sientan identificados.

Acción y ciencia ficción: héroes para los más grandes

Para las familias con adolescentes, Netflix ha diseñado producciones que no escatiman en efectos especiales ni en repartos de lujo. Entre las recomendaciones más sólidas se encuentran:

  • Enola Holmes: Protagonizada por Millie Bobby Brown, esta cinta refresca el universo de Sherlock Holmes con un enfoque juvenil y empoderado.
  • El proyecto Adam: Una propuesta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Reynolds que combina viajes en el tiempo con una emotiva reconciliación familiar.

Historias con propósito: el poder del drama emotivo

No todo es risa y efectos visuales. El cine también es una herramienta educativa y de sensibilización. En este apartado, El niño que domó el viento sobresale como una pieza magistral. Basada en hechos reales, la película narra la historia de un joven en Malawi que construye un molino de viento para salvar a su pueblo del hambre.

Este tipo de contenidos son esenciales porque ofrecen “mensajes positivos y lecciones de resiliencia”, alejándose del contenido puramente infantil para ofrecer una experiencia cinematográfica enriquecedora.

