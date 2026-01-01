Bogotá

Películas recomendadas para ver en cine este 1 de enero del 2026; esta es la cartelera en Bogotá

La lista reúne producciones de distintos géneros y formatos.

Danna Valeria Figueroa Rueda

1 de enero de 2026, 1:32 p. m.
Cine Colombia: estrenos 2026.
Cine Colombia: estrenos 2026. Foto: Getty Images

Arrancar el año en una sala de cine sigue siendo uno de los planes preferidos por quienes permanecen en Bogotá durante el festivo de 1 de enero.

Tras las celebraciones de Año Nuevo, muchas personas optan por actividades tranquilas, en familia o con amigos, y el cine aparece como una alternativa accesible para todos los gustos. La cartelera de este 1 de enero de 2026 en la capital incluye producciones de gran formato, animación, acción y suspenso, con títulos que han concentrado buena parte de la atención del público desde su estreno.

En salas de cine de Bogotá se mantienen en programación varias películas que cerraron 2025 con presencia sostenido en cartelera y que siguen disponibles para quienes no pudieron verlas en diciembre o quieren hacerlo en pantalla grande. La oferta varía y permite elegir entre historias pensadas para públicos familiares, propuestas de entretenimiento y producciones dirigidas a audiencias adultas.

Uno de los títulos con mayor presencia en cartelera es Avatar: Fire and Fish (Avatar: Fuego y Cenizas), la nueva entrega de la saga dirigida por James Cameron. La película continúa la historia ambientada en Pandora y retoma el conflicto de la familia de Jake Sully y Neytiri tras la muerte de su hijo Neteyam. En esta ocasión, el relato introduce una nueva tribu Na´vi conocida como el Pueblo de la Cenia, que se convierte en una nueva amenaza dentro del universo de la franquicia.

Desde su estreno, la cinta se ha mantenido como una de las más vistas y cuenta con funciones en distintos formatos, incluidas proyecciones en 3D y salas de gran formato, lo que la posiciona como una de las principales opciones en cartelera para este inicio de año en Bogotá.

Para quienes prefieren una alternativa familia, la animación ocupa un lugar destacado en la cartelera. Zootopia 2 regresa con Judy Hopps y Nick Wilde como protagonistas, ahora enfrentados a una nueva etapa profesional dentro de la policía de la ciudad.

La historia se desarrolla alrededor del programa de consejería “Compañeros en crisis”, una iniciativa que pone a prueba la relación entre ambas personas cuando un nuevo caso altera la dinámica de la metrópoli animal. La película combina elementos de comedia, aventura y música, y está dirigido a todo tipo de público.

La animación también está representada por SpongeBob: Search for SquarePants, una nueva película del personaje creado por Stephen Hillenburg. Allí, Bob Esponja y su inseparable amigo Patricio se embarcan en una travesía fuera de Fondo de Bikini con el objetivo de demostrar su valentía ante el señor Cangrejo, siguiendo a un pirata fantasma que lo conduce a una serie de aventuras marítimas pensadas para el público infantil.

Para el público adulto que busca una experiencia más cercana al suspenso o al drama, la cartelera incluye títulos como The Housemaid (La empleada).

La película, basada en una novela que ha tenido amplia circulación, narra la historia de una mujer que ingresa a trabajar al hogar de una familia adinerada, donde la imagen de la perfección comienza a desmoronarse a medida que salen a la luz distintos secretos. El elenco está encabezado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Para ver más películas en cartelera se recomienda ver en los sitios web de las principales salas de cine como Cine Colombia o Cinemark.

