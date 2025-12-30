Recargo

El costo de trabajar el 1 de enero ¿qué dice la norma?

Los ajustes laborales entran en vigencia con el inicio del nuevo año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Javier Andrés Pineda Rangel

30 de diciembre de 2025, 5:05 p. m.
Desde 2025 los recargos por trabajo en festivos empezaron a subir y seguirán escalando hasta 2027.
Desde 2025 los recargos por trabajo en festivos empezaron a subir y seguirán escalando hasta 2027. Foto: COLPRENSA

La forma en la que se remunera el trabajo en domingos y días festivos en Colombia empezó a cambiar desde 2025 y seguirá haciéndolo de manera gradual en los próximos años.

Con la entrada en vigencia de la reforma laboral, el país avanza hacia un esquema que reconoce con mayor peso económico las jornadas realizadas en fechas que, por ley, están destinadas al descanso obligatorio, como el 25 de diciembre o el 1 de enero.

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con el recargo por trabajo dominical y festivo. A partir del 1 de julio de 2025, este adicional pasó del 75 % al 80 % sobre el valor de la hora ordinaria.

El aumento no será inmediato ni definitivo: desde julio de 2026 el recargo subirá al 90 % y, un año después, alcanzará el 100 %. En la práctica, esto significa que, cuando la medida esté plenamente implementada, cada hora trabajada en un domingo o festivo se pagará al doble del valor normal.

Macroeconomía

Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

Vehículos

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Macroeconomía

Estas son las medidas tributarias decretadas por el Gobierno nacional para hacerle frente a la emergencia económica

Macroeconomía

Desempleo en Colombia sigue bajando: Dane confirmó que se ubicó en el 7 % durante el mes de noviembre

Macroeconomía

Gobierno anunció incrementos en impuesto al patrimonio de hasta el 5 % y en el IVA para licores y juegos de azar del 19 %

Macroeconomía

“Si los salarios pudieran aumentarse porque los presidentes deciden y sacan decretos, pues en todo el mundo serían altísimos, de muchos millones”

Macroeconomía

Estos son los pensionados que se beneficiarán tras aumento del salario mínimo: casi un millón de mesadas subirán por el decreto

Noticias Estados Unidos

Caminatas nocturnas: un fenómeno que se toma las calles de Nueva York

Noticias Estados Unidos

Septiembre en EE. UU. solo tendrá un feriado oficial: descubra qué día será y por qué es tan importante

Noticias Estados Unidos

Detención en la aduana de EE. UU.: derechos del viajero y qué revisiones son legales

Oficializan dos nuevos puentes festivos en Colombia: así queda el calendario de 2026

Este cambio tiene efectos directos en miles de trabajadores que, por la naturaleza de su oficio, deben laborar en fechas tradicionalmente reservadas para el descanso.

Sectores como comercio, turismo, transporte, salud y servicios esenciales concentran buena parte de estas jornadas, que ahora contarán con una compensación económica mayor.

El pago no se limita únicamente al recargo. Cuando un trabajador presta sus servicios en un festivo, tiene derecho tanto al salario ordinario correspondiente como al porcentaje adicional fijado por la ley.

A esto se suman, si aplican, otros recargos como horas extras o trabajo nocturno, lo que puede incrementar de manera significativa el valor final de la jornada.

Precisamente, otro de los puntos clave de la reforma es la ampliación del horario nocturno. Desde el 25 de diciembre, la jornada nocturna comenzó a las 7:00 de la noche y no a las 9:00 p. m. como ocurría antes.

Contratar a un trabajador con el aumento del salario mínimo del 23,7 % le costará a una empresa casi $3.000.000 en 2026, incluidas prestaciones

Esto implica que más horas dentro del día quedan cubiertas por el recargo nocturno del 35 %, una modificación que impacta especialmente a quienes trabajan en turnos extendidos o rotativos.

Los pagos se harán exclusivamente mediante depósitos electrónicos. (Imagen de referencia).
La obligación de pagar recargos en festivos se construye sobre la base del salario ordinario de cada trabajador. Foto: 123rf

El Gobierno optó por un esquema progresivo para implementar estos cambios, con el argumento de evitar un impacto abrupto en los costos laborales de las empresas, al tiempo que se fortalece la protección del ingreso de los trabajadores.

La gradualidad busca dar margen de adaptación al sector productivo sin renunciar al objetivo central de la reforma. Mejorar las condiciones de quienes laboran en horarios y días no convencionales.

Tras salario mínimo 2026 anunciado por Petro, Andi advierte del riesgo del “populismo” y se pregunta por qué el Gobierno alega “emergencia económica”

Para los empleados, la clave está en conocer cómo se liquidan estos pagos y exigir que se apliquen correctamente. La ley establece que los recargos no sustituyen el salario base, sino que se suman a él, y que su reconocimiento es obligatorio, no opcional.

Más de Macroeconomía

Trabajadores esperan el pago de la prima de diciembre. Empresas tienen plazo hasta el 20 de diciembre para cancelarla. Colprensa/Mauricio Alvarado

El costo de trabajar el 1 de enero ¿qué dice la norma?

Jonathan Malagón, Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026

Presidente de Asobancaria se pronuncia ante el aumento del salario mínimo para 2026: “Afecta a los más vulnerables”

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Estas son las medidas tributarias decretadas por el Gobierno nacional para hacerle frente a la emergencia económica

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.

Desempleo en Colombia sigue bajando: Dane confirmó que se ubicó en el 7 % durante el mes de noviembre

Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó el incremento en los impuestos.

Gobierno anunció incrementos en impuesto al patrimonio de hasta el 5 % y en el IVA para licores y juegos de azar del 19 %

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

“Si los salarios pudieran aumentarse porque los presidentes deciden y sacan decretos, pues en todo el mundo serían altísimos, de muchos millones”

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.

Estos son los pensionados que se beneficiarán tras aumento del salario mínimo: casi un millón de mesadas subirán por el decreto

Iván Cepeda es el militante del Pacto Histórico que más convence al presidente Gustavo Petro. Ambos fueron compañeros en el Congreso.

Iván Cepeda reacciona al salario mínimo de 2026 decretado por Petro: “Conquistas sociales esenciales”

Getty Images

¿De cuánto podría ser el IPC en 2025? Estas son las proyecciones

Noticias Destacadas