El terror japonés llega a Colombia con ‘Dollhouse: muñeca maldita’, la película que está causando sensación en el mundo

Una de las películas más comentadas del cine de terror japonés llega por fin a las salas de cine de Colombia y Latinoamérica. Dollhouse: muñeca maldita, dirigida por Shinobu Yaguchi, reconocido por éxitos como Waterboys y Swing Girls, marca un giro sorprendente en su carrera al incursionar por primera vez en el thriller psicológico con tintes sobrenaturales.

La historia sigue a Kae Suzuki (Masami Nagasawa) y su esposo Tadahiko (Koji Seto), una pareja devastada por la pérdida de su hija de cinco años. En medio del duelo, Kae encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca con un parecido inquietante a su hija fallecida.

La película de terror japonesa que llega a los cines de Colombia. | Foto: Cinetopia Colombia.

Con el paso del tiempo, cuando la pareja vuelve a tener una niña, la muñeca reaparece, trayendo consigo una serie de sucesos perturbadores que pondrán a prueba los límites del amor, la fe y la razón.

Uno de los grandes atractivos de la película es Aya, la muñeca que da vida al terror de la historia. Fue creada por Kakusei Fujiwara (Dummy Head Designs), experto en efectos prácticos y maquillaje FX, quien se inspiró en las muñecas tradicionales del período Edo y en técnicas modernas de modelado.

Su diseño asimétrico permite que cambie de expresión según el ángulo de cámara, lo que potencia el desconcierto visual en pantalla.

Filmada en locaciones naturales de Japón, entre ellas la misteriosa isla de Chirin-ga-jima, que se conecta con tierra firme solo cuando baja la marea, la película logra una atmósfera visual única, combinando belleza y claustrofobia.

Más allá del horror, Dollhouse: Muñeca Maldita aborda con profundidad el tema del duelo y la fragilidad emocional ante la pérdida.

La cinta ha recorrido importantes festivales internacionales como el Far East Film Festival (Italia) y el New York Asian Film Festival, donde fue parte de la selección oficial.

En Japón, fue nominada a Mejor Dirección de Arte en los Premios de la Academia Japonesa y superó el millón de espectadores, recaudando más de 12 millones de dólares desde su estreno el 13 de junio de 2025.

Así se hizo la película 'Dollhouse: muñeca maldita'. | Foto: Cinetopia Colombia.

Con un elenco destacado, una dirección impecable y una puesta en escena que combina la estética artesanal japonesa con una narrativa moderna y perturbadora, Dollhouse: muñeca maldita promete ser el fenómeno del terror del año en Colombia.

Detalles de Dollhouse: muñeca maldita