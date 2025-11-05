Lista completa de estrenos que llegan a Cine Colombia en noviembre de 2025: varias películas están entre lo más esperado

Con la llegada de noviembre de 2025, Cine Colombia renueva su cartelera y le abre paso a una serie de estrenos para conquistar e impactar al público, todas las semanas de este mes.

Según se detalló en la página oficial, los jueves habrá una lista de cintas que serán estrenadas para todo tipo de público.

La amplia gama va desde contenidos para menores, fusionando lo animado, hasta proyectos de terror para darle continuidad a la temporada de otoño en el mundo.

6 de noviembre:

Twice One in a Million

Esta propuesta cinematográfica, tipo documental, se centra en la historia del popular grupo de K-Pop, recorriendo su trayectoria y los detalles que rodearon su fama. Es para toda la familia, por lo que es una buena opción para los mayores de siete años en adelante.

Dollhouse: muñeca maldita

Esta película de terror girará en torno a posesiones y sucesos paranormales, los cuales llevarán a más de uno a brincar de la silla con sus relatos misteriosos.

Depredador: tierras salvajes

La innovadora idea de cacería alien regresa y pone sobre la mesa un proyecto lleno de suspenso y acción.

El gran premio: a toda velocidad

La película es la cuota animada y familiar, reuniendo voces y relatos divertidos.

Roofman

Este título será la apuesta por el drama y la comedia, mezclando rostros como Channing Tatum, Kirsten Dunst y LaKeith Stanfield.

Mátate, amor

Esta cinta, protagonizada por Jennifer Lawrence, será la mezcla perfecta entre drama y comedia, fusionándose con un toque de thriller.

13 de noviembre:

Dark Nuns: exorcismos prohibidos

Esta propuesta viene cargada de terror, horror y misterio, imprimiendo esa cuota en el tema religioso que tanto miedo da.

Los ilusionistas 3

Es recomendada para mayores de 12 años; cuenta con una fusión de magia, drama y suspenso en una historia particular.

El padre del año

Michael Keaton y Mila Kunis se unen para darle vida a esta cinta, llegando a un punto medio entre comedia y drama.

Furia Asesina

Este thriller jugará con las emociones de los espectadores durante 102 minutos.