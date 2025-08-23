¿Estará Keanu Reeves en ‘John Wick 5’? La idea olvidada que podría cambiar la saga

La franquicia de John Wick ha revolucionado el cine de acción desde su lanzamiento en el año 2014, gracias a su estilo único de escenas de combate y a la profundidad que ha caracterizado su trama.

Se ha consolidado como una de las sagas más exitosas en la historia de Hollywood, sin embargo, el posible regreso de Keanu Reeves ha sido todo un misterio.

El posible giro que tendrá John Wick

John Wick 4 dejó claro que el personaje de Reeves había terminado con un trágico desenlace, sin embargo, la historia de este personaje parece no estar cerrada completamente.

Recientemente, se ha revelado que existe una idea olvidada que podría cambiar el rumbo de esta historia, trayendo de vuelta a su protagonista.

De acuerdo con La Razón, en una entrevista con los creadores de la saga, se mencionó que hubo una propuesta en las primeras etapas de la serie que nunca llegó a completarse, por lo que ahora podría ser clave para el regreso de John Wick.

La propuesta sugiere que John Wick resucita gracias a una serie de eventos que cambiarían la forma cómo se ha desarrollado la historia.

Es un recurso que se ha utilizado en otras tramas de acción y que han dado muy buenos resultados, ya que con esto se logra revivir a los personajes principales.

Es una idea que inicialmente se desechó por considerarla demasiado ambigua, pero con el crecimiento del universo expandido de John Wick, ahora podría tener cabida, sin perder la esencia de lo que se ha convertido en un éxito.

Con Reeves de regreso para John Wick 5, se abren nuevas posibilidades para la saga.

Es una nueva oportunidad tanto para el personaje principal como para la historia, la cual incluye organizaciones secretas y la lucha por el poder.

Por otra parte, no cabe duda que la presencia de Reeves es un punto clave dentro de la identidad de la saga.

Volver a aparecer el legendario Baba Yaga, es la gran oportunidad para cerrar con broche de oro toda la narrativa alrededor del tema y que, sin lugar a dudas, sería muy bien acogida por los seguidores de la saga.

La historia de este personaje parece no estar cerrada completamente. | Foto: Cortesía Cine Colombia

¿El comienzo de un nuevo villano?

El derrumbamiento de la Alta Mesa, fue uno de los elementos que más llamó la atención en John Wick 4.

El fin de la organización que había dominado al mundo criminal abrió un vacío de poder, el cual podrá ser reemplazado en esta nueva película.

Dentro de este cambio de dinámica propuesto, habría cabida para un nuevo villano antagonista de John Wick, con un enfoque diferente y más personal, lo que podría añadir una parte más emocional a la lucha.