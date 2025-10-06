Estas son las películas que se estrenarán en Cine Colombia el 9 de octubre y que prometen arrasar en taquilla

Cine Colombia presenta sus próximos estrenos para que los amantes del séptimo arte disfruten del cine en pantalla grande y vivan una experiencia inolvidable.

En su cartelera se destacan las producciones que llegarán el 9 de octubre, con títulos de distintos géneros —fantasía, aventura, terror, misterio, comedia, entre otros— acompañados de sus respectivas sinopsis.

‘Tron: Ares’

Esta película sigue a un sofisticado programa llamado ‘Ares’, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

La saga cinematográfica combina aventura y acción, mostrando el acercamiento, las consecuencias y una posible percepción de lo que pasaría al combinar sistemas informáticos con la raza humana.

Tron: Ares, el próximo estreno que llegará a las salas de los cines colombianos. | Foto: Imagen oficial de Tron: Ares - Latam / Walt Disney Studios

‘Night of the Zoopocalypse’

Un meteorito impacta un zoológico y libera un virus que convierte a los animales en zombis mutantes. En medio del caos, una loba solitaria forma equipo con un feroz puma para sobrevivir y encontrar la forma de revertir la situación antes de que el virus se propague más allá de los muros del recinto.

A lo largo de su travesía, se unen a un grupo de peculiares sobrevivientes, cada uno con habilidades únicas. Juntos, enfrentan retos y enemigos mientras intentan frenar los planes de un rey mutante que busca expandir la infección. Una aventura animada con humor, acción y mensajes sobre la amistad, la valentía y el trabajo en equipo.

‘La tortuga roja’

Esta producción de Studio Ghibli narra la historia de un hombre que naufraga en una isla tropical desierta, y que tras varios intentos fallidos por escapar, encuentra una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre.

La tortuga roja es una de las películas que se estrenarán el 9 de octubre. | Foto: Tomada de Cine Colombia

‘Splitsville’

Cuando Ashley le pide el divorcio, el bonachón de Carey acude a sus amigos Julie y Paul. Su secreto para la felicidad es un matrimonio abierto; es decir, hasta que Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones sean un caos.

‘Downtown Abbey 3: The Grand Finale’

El regreso cinematográfico del fenómeno global, sigue a la familia Crawley y a su personal mientras entran a la década de 1930. Cuando Mary se ve envuelta en un escándalo público y la familia se enfrenta a problemas financieros, toda la casa se enfrenta a la amenaza de la desgracia social.

Los Crawley deben aceptar el cambio mientras el personal se prepara para un nuevo capítulo con la próxima generación dirigiendo Downton Abbey hacia el futuro.

‘Die’ced: Reloaded’

Cuando el famoso asesino Benny escapa de un manicomio la noche de Halloween, su alboroto con la máscara de un espantapájaros convierte a Seattle de los ochenta en una pesadilla empapada de sangre, con una joven en la mira.

‘Amores Perros’

En la Ciudad de México, un accidente de tráfico conecta tres historias: Octavio, un adolescente, decide fugarse con Susana, su cuñada. Su perro Cofi se convierte en instrumento para conseguir el dinero y poder escapar.

Al mismo tiempo, Daniel abandona a su familia para irse a vivir con Valeria, una modelo. El día que ambos festejan su nueva vida, el destino hace que Valeria sufra un accidente. Al lugar llega El Chivo, un exguerrillero que, tras varios años de cárcel, ahora es asesino a sueldo.

‘Shaun of the Dead’