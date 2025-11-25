Uno de los planes favoritos por miles de personas es disfrutar de las producciones que se lanzan en los cines del país, pues es una actividad que se puede hacer en familia, con la pareja o amigos.

Por eso, Cine Colombia presenta sus próximos estrenos para que los amantes del séptimo arte disfruten del cine en pantalla grande y vivan una experiencia inolvidable. Entre las producciones que llegarán esta última semana de noviembre, hay películas de distintos géneros, como drama, ciencia ficción, suspenso, comedia, entre otros.

Estas son las seis producciones junto a su sinopsis, según la página oficial.

Zootopia 2

Tras resolver el caso más importante en la historia de Zootopia, los oficiales novatos Judy Hopps y Nick Wilde descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban, cuando el Jefe Bogo les ordena unirse al programa de consejería “Compañeros en Crisis”.

Zootopia es una película de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

El padre del año (Goodrich)

La vida de Andy Goodrich da un giro cuando su esposa entra en rehabilitación, dejándolo solo con sus hijos pequeños. Goodrich se apoya en su hija de su primer matrimonio, Grace, y finalmente se convierte en el padre que Grace nunca tuvo.

El padre del año es una película de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

Por favor, no alimenten a los niños (Please Don’t Feed The Children)

Esta película trata sobre un mundo posapocalíptico en el que la población adulta fue diezmada a causa de un virus mortal, que también la vuelve caníbal, mientras que los niños son inmunes.

No alimentes a los niños es una película de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

El cuadro robado

André Masson, especialista en arte moderno, recibe una carta según la cual se había descubierto un cuadro de Egon Schiele en Mulhouse. Descubre que la obra ha estado desaparecida desde 1939. Este descubrimiento pone en peligro su carrera.

El cuadro robado es una película de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

Nota de voz (Voice Message)

En su intento por entender la tragedia que acabó con su familia, Naya comienza a recibir mensajes desde el más allá a través de la última nota de voz de su hermana menor, Anna, quien murió poseída tras asesinar a sus padres. A medida que la conexión entre ambas se intensifica, una presencia demoníaca despierta con fuerza creciente, arrastrando a Naya y a su hermano Luka hacia un destino tan aterrador como inevitable.

Nota de voz es una película de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

Reflejos

Javier (Robinson Díaz), un hombre marcado por traumáticas visiones de infancia, es contratado por Raquel (Amparo Grisales) para restaurar una antigua casona embrujada, donde cada noche, a las 3:33 a. m., el espectro de una misteriosa mujer aparece (Viña Machado). Javier obsesionado, emprende la imposible misión de salvar a alguien que ya ha muerto, y acude al padre Alirio (Jorge Cao) buscando respuestas.