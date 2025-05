Jenifer de la Rosa Martín, directora de cine colomboespañola que busca a su madre biológica y retrata las irregularidades de su adopción y de otros niños tras el desastre de Armero

El documental ya ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Ignition Prize - Sunny Side of the Doc, el Music Library - Mafiz, Talento femenino - Dok Leipzig, PNR - Madrid Crea Lab, y el Premio Señal Colombia - MiradasDoc .

A pesar de haber encontrado una familia que la apoyaba y de tener la oportunidad de contar su historia a través de una película, es consciente de que el desarraigo no es un mal menor. Reconoce sus privilegios y sabe que, sin el apoyo de las psicólogas que la acompañaron a lo largo de los años, podría haber sido una de tantas personas adoptadas que no logran resolver sus problemas de identidad, pertenencia y desarraigo.

Entrevista con la directora

Jenifer de la Rosa Martín (J. R.): Comencé en 2016, cuando arranqué con mi búsqueda de orígenes e hice mi primer viaje a Colombia. Desde mi infancia he tenido presente la tragedia de Armero porque en la televisión pública española se hizo un gran seguimiento. En mi casa, cada año veía los especiales por el aniversario de la tragedia. Tengo la mirada de Omaira Sánchez tatuada en mis recuerdos de infancia; me daba miedo y tristeza. Contextualizarme a través de la imagen de la niña me sirve para que la gente entienda qué es lo que yo sabía antes de mi adopción, qué indicios tenía sobre mis orígenes. Lo que viene después es un salto de treinta años, algo tan íntimo y personal como intentar entender, dibujar, tratar de comprender quién es la madre que me dio a luz.