National Geographic estrenará documental sobre los niños Mucutuy: “su extraordinaria historia, contada con sus propias palabras”

National Geographic Documentary Films publicó el tráiler y el póster de la película documental ‘LOST IN THE JUNGLE’, del galardonado equipo de dirección y producción formado por Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin («Free Solo», «The Rescue»), y el cineasta colombiano ganador de un Emmy y un BAFTA, Juan Camilo Cruz («In Her Hands», «Messi’s World Cup»).

Dirigida y producida por él, junto con Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, de Little Monster Films, ‘LOST IN THE JUNGLE’ se convierte, de acuerdo con National Geographic, en el primer testimonio que el mundo escuchará de la historia de estos niños.

Por primera vez los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo ocurrido en Colombia el 1 de mayo de 2023, y que luego pasaron cuarenta días solos en la selva, comparten su extraordinaria historia de supervivencia, contada con sus propias palabras.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride, la película se emitirá en National Geographic el viernes 12 de septiembre, y se transmitirá a nivel mundial el 13 de septiembre en Disney+.

‘LOST IN THE JUNGLE’, póster promocional de National Geographic | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Después de que un mortal accidente aéreo dejara a cuatro jóvenes hermanos abandonados en lo profundo del Amazonas, se desarrolla una dramática misión de rescate que une a indígenas y al Ejército colombiano en una carrera contra el tiempo. ‘LOST IN THE JUNGLE’, ofrece el relato de esta increíble historia real de los rescatistas, que ya habían hablado para Netflix, que rastrearon en la selva durante cuarenta días y noches para encontrarlos. Una apasionante historia de supervivencia, coraje y esperanza, en boca de los propios niños.

Simon Chinn («Man on Wire», «Searching for Sugar Man») y Jonathan Chinn («LA 92», «TINA») de Lightbox son los productores, junto con Guillermo Galdos de Pacha Films, Anna Barnes de Little Monster Films y Mark Grieco.

“Chai y Jimmy son narradores talentosos cuyas inspiradoras películas rinden homenaje a héroes insólitos que superan los límites del potencial humano. Estamos encantados de volver a colaborar con ellos, junto con el talentoso cineasta colombiano Juan Camilo Cruz y nuestros colaboradores habituales de Lightbox, un equipo realmente formidable”, afirmó Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de Documentales de National Geographic.

“Nuestro trabajo siempre ha girado en torno al poder bruto del espíritu humano, su capacidad para levantarse, unirse y superar los obstáculos. ‘LOST IN THE JUNGLE’, es ese espíritu en su forma más pura”, afirmó Vasarhelyi. Y agregó que “trabajar con Juan Camilo Cruz es un verdadero privilegio. Su poderosa visión y su profunda conexión con Colombia aportan autenticidad y emoción, lo que eleva esta película a todos los niveles”.

“Esta historia nos intrigó desde la primera vez que oímos hablar de ella”, añadió el director Jimmy Chin. “Trabajar con Juan y el increíble equipo de Colombia nos permitió mostrar detalles sobre el rescate y la supervivencia como nunca se había hecho. Esperamos que el público salga tan inspirado como nosotros por Lesly y la poderosa colaboración entre los equipos de rescate”.

“Como cineasta colombiano, me siento profundamente orgulloso de contar una historia que honra a los pueblos indígenas y la sabiduría arraigada en su tierra», dijo Camilo Cruz. ‘LOST IN THE JUNGLE’ es un homenaje al extraordinario valor de cuatro niños, verdaderos héroes, y un recordatorio del verdadero valor de la selva colombiana, mucho más allá de sus recursos. Para mí, su viaje es un poderoso ejemplo de lo que Colombia puede ser: cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos unimos, podemos lograr lo imposible. Ese es un mensaje que el mundo necesita escuchar urgentemente”.