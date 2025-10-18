Películas que podrá disfrutar en la Cinemateca de Bogotá el sábado, 18 de octubre; algunas son de entrada gratuita

La Cinemateca de Bogotá o Centro Cultural de las Artes Audiovisuales es un espacio en el que los amantes por el mundo artístico podrán disfrutar de la exhibición de contenidos audiovisuales.

A continuación la programación de las películas que se presentarán el domingo 18 de octubre, junto a su sinopsis según la página oficial y la descripción si la entrada es gratuita.

El día que la tierra explotó

El Pato Lucas y Porky Pig comienzan a trabajar en la fábrica de chicles Goodie Gum, descubren un siniestro plan alienígena: un chicle con control mental para conquistar la Tierra. Ahora, junto a la astuta Petunia Pig, este dúo deberá enfrentar criaturas pegajosas y situaciones disparatadas para salvar el mundo.

Hora: 11:00 am - Sala 3

Película de la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Cinemateca de Bogotá

La colina de las amapolas

En el Japón de 1963, Umi Matsuzaki es una estudiante que cuida de su familia y administra un hostal mientras asiste al instituto. Allí conoce a Shun Kazama y Shiro Mizunuma, quienes luchan por salvar el antiguo edificio estudiantil Quartier Latin. Umi y Shun desarrollan una estrecha relación que se complica al revelarse un secreto del pasado. Juntos afrontan los desafíos de su historia personal en un país que empieza a reconstruirse tras la guerra.

Hora: 11:00 am - Sala Capital

Un poeta

La obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas, tal vez no sea el camino.

Hora: 11:00 am - Sala Capital

El viaje de Chihiro

Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, solo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada.

Hora: 1:00 pm - Sala 2

Identidad y periferias animadas - Carpinchos

Una familia de capibaras intenta refugiarse en un gallinero porque comenzó la temporada de caza; sin embargo, las gallinas desconfían de su llegada y los ahuyenta sin conocer el motivo por el que llegaron.

Hora: 2:00 pm - Entrada libre en la Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río y Cinemateca de Bogotá El Tunal.

Competencia Universitaria - Programa 4: Aguas de Otro Mundo

Un programa que reúne cortometrajes que buscan sumergir al espectador en aguas que cargan con lo ancestral, lo simbólico y lo invisible. Historias donde la superstición, la leyenda y el rito se entrelazan con paisajes acuáticos.

Hora: 2:00 pm - Sala 3

Noviembre

En la toma del Palacio de Justicia, unos pocos guerrilleros quedan encerrados en un baño y deben resistir con cincuenta rehenes, por veintisiete horas, la brutalidad de una confrontación entre la guerrilla y Las Fuerzas Armadas del Estado.

Hora: 3:30 pm - Sala Capital

No hay otra tierra (No Other Land)

Basel Adra, joven activista palestino de Masafer Yatta, en Cisjordania, lucha desde su infancia contra la expulsión masiva de su comunidad por las autoridades israelíes. Documenta la erradicación a cámara lenta de los pueblos de su región natal, donde los soldados desplegados por el gobierno israelí derriban poco a poco las casas y expulsan a sus habitantes.

Hora: 4:00 pm - Entrada libre en la Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río y Cinemateca de Bogotá El Tunal.