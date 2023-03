Premios Óscar 2023 | “La escribí en el sótano de mi estudio”: emotivas palabras de Lady Gaga sobre ‘Hold My Hand’

En la noche de los Premios Óscar 2023, donde se premia lo mejor de la industria del cine a nivel mundial, el presentador Jimmy Kimmel repite como presentador de una gala en la que tres películas se destacan entre todas las nominadas, ‘Todo a la vez en todas partes’, ‘Almas en Pena Inisherin’, y la alemana ‘Sin novedad en el frente’. Durante la gala, la cantante Lady Gaga descrestó a más de uno con su presentación en la que interpretó “Hold My Hand” de la película estadounidense “Top Gun”:Maverick”, que escribió junto con el compositor BloodPop.

Al iniciar la presentación, la reconocida artista señaló que Hold My Hand la había escrito en el sótano de su estudio y dijo: “A veces necesitamos héroes en lugares donde no nos imaginamos, alrededor de nosotros. Averigüen que pueden ser sus propios héroes aunque se sientan rotos por dentro”.

La reconocida artista señaló que Hold My Hand la había escrito en el sótano de su estudio. - Foto: REUTERS

“Hold My Hand” de Lady Gaga

Esta es una canción interpretada por la cantautora estadounidense Lady Gaga para la banda sonora de la película Top Gun: Maverick. Fue escrita y producida por ella misma con apoyo de BloodPop y fue lanzada el 3 de mayo de 2022 por Interscope Records como primer sencillo de la banda sonora.

La canción fue inspirada en los acontecimientos de la cinta original y habla sobre el apoyo incondicional a un ser querido en momentos difíciles. Hasta el momento, la canción ha recibido cometarios positivos por parte de quien eligen la voz de Gaga por su emoción e interpretación. En término comerciales, la canción ingresó a los diez primeros en los conteos semanales de éxitos en Croacia, Bélgica, Hungría y Suiza. Asimismo, fue certificada con discos oro y platino en países como Australia, Canadá, Francia, Italia y Reino Unido.

Para su promoción, Lady Gaga optó por grabar un videoclip dirigido por Joseph Kosinski, que fue lanzado el 6 de mayo de 2022 por medio de la plataforma Youtube.

Reviva la emotiva presentación de Sofía Carson en la gala

La ceremonia de los Premios Óscar 2023, que se llevó a cabo en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos, contó con la presencia de actores reconocidos como Brendan Fraser, Cate Blanchett, entre otros. Durante el evento, el presentador Jimmy Kimmel repite como presentador de una gala en la que tres películas se destacan entre todas las nominadas, ‘Todo a la vez en todas partes’, ‘Almas en Pena Inisherin’ y la alemana ‘Sin novedad en el frente’.

El cómico presentador Jimmy irrumpe en paracaídas la gala de los Óscar, tras protagonizar un sketch inspirado en Top Gun: Maverick. “Hace 31 años, Brendan Fraser y Ke Huy Quan compartían pantalla en Encino Man. Ahora comparten noche como nominados”, recuerda en su monólogo.

Asimismo, la gala abrió con presentaciones musicales de la talla de la cantante Sofía Carson y Diane Warren quienes interpretaron la canción “Applause” de “Tell It like a Woman” durante el espectáculo de los Óscar en la 95ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU. Esta canción compite por el Óscar con “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”), “Naatu Naatu” (“RRR”), “This Is Life” (“Everything Everywhere All at Once”) y “Lift me up” (”Black Panther: Wakanda Forever “).

La actriz y cantante se ha dado a conocer por sus presentaciones en Los Descendientes, Pretty Little Liars, entre otros. - Foto: REUTERS

Premios Óscar 2023: Pinocho gana el premio a mejor película animada, ¿dónde verla en Colombia?

Pinocho fue elegida como la mejor película animada de los Premios Óscar 2023. La cinta fue estrenada en 2022 y causó gran impacto en los espectadores.

Las películas nominadas en esta categoría fueron:

- “Pinocho de Guillermo del Toro”

- “Marcel the Shell With Shoes On”

- “El gato con botas: El último deseo”

- “Monstruo del mar”

- “Red”

La película ganadora puede verse en la plataforma de streaming Netflix. Su director Guillermo Del Toro ya había ganado dos premios Óscar como Mejor Director y Mejor Película con La Forma del Agua.

Sinopsis

El ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera de un asombroso musical de animación cuadro por cuadro.