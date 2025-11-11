CULTURA
Premios Óscar 2026: el histórico giro que nadie vio venir en la ceremonia más importante del cine
Uno de los eventos de cine más importantes hizo un nuevo anuncio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Los Premios Óscar es uno de los eventos más esperados por los artistas y amantes del cine, pues cada año se celebra lo mejor del séptimo arte, entregando premios y galardones en las diferentes categorías existentes.
Estos importantes premios son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo de 2026, siendo esta su edición número 98 conducida nuevamente por el comediante y presentador de televisión Conan O’Brien.
Esta ceremonia se podrá ver por diferentes plataformas de streaming como Movistar Plus+ y cabe resaltar que la hora de inicio varía según el país en el que se encuentre.
El histórico giro en los Premios Óscar 2026
Para el próximo año se sumará una nueva categoría, un anuncio que sorprendió al público, pues la última vez que se agregó una fue en 2002, el galardón de Mejor Película Internacional que lo recibió la famosa película animada Shrek.
Según se conoció, el CEO de la academia que se dedica a premiar la excelencia en las artes y el cine, Bill Kramer y la presidenta Janet Yang, agregaron la categoría Mejor Casting con el fin de reconocer el esfuerzo de los directores y aunque, desde el 2024 ya se había planteado, no se implementó.
Adicionalmente, se dice que los nominados podrían anunciarse hasta finales de enero de 2026, teniendo en cuenta las fechas de los años anteriores y que las nuevas producciones que estén por estrenarse hagan parte de los reconocimientos.
La esperada ceremonia será en el Dolby Theatre de Los Ángeles, un teatro ubicado en Hollywood y el cual ha sido el lugar seleccionado para la entrega de los premios.
Las categorías son:
- Mejor Actriz de Reparto
- Mejor Reparto
- Mejor Cortometraje de Animación
- Mejor Película de Animación
- Mejor Guion Original
- Mejor Guion Adaptado
- Mejor Maquillaje y Peluquería
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Diseño de Vestuario
- Mejor Actor de Reparto
- Mejor Documental
- Mejor Corto Ficción
- Mejor Fotografía
- Mejor Película Internacional
- Mejor Corto Documental
- Mejor Banda Sonora
- Mejores Efectos Visuales
- Mejor Sonido
- Mejor Canción Original
- Mejor Montaje
- Mejor Director
- Mejor Actor
- Mejor Actriz
- Mejor Película
Por último, circula en redes que entre las películas más importantes que podrían hacer parte de este gran evento y recibir un premio serían: Caza de brujas, Avatar: Fuego y ceniza, Blue Moon, Frankstein, Die my love, Materialistas, Un simple accidente, The smashing machine, Una batalla tras otra, entre otras.