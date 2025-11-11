Suscribirse

CULTURA

Premios Óscar 2026: el histórico giro que nadie vio venir en la ceremonia más importante del cine

Uno de los eventos de cine más importantes hizo un nuevo anuncio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
12 de noviembre de 2025, 12:22 a. m.
Importante anuncio en los 'Premios Óscar 2026''.
Bill Kramer es el CEO de la academia. | Foto: Getty Images

Los Premios Óscar es uno de los eventos más esperados por los artistas y amantes del cine, pues cada año se celebra lo mejor del séptimo arte, entregando premios y galardones en las diferentes categorías existentes.

Estos importantes premios son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo de 2026, siendo esta su edición número 98 conducida nuevamente por el comediante y presentador de televisión Conan O’Brien.

Contexto: Karla Sofía Gascón expuso incómoda situación en los Premios Óscar y cómo vivió el momento: “Quemándome en un árbol como en la inquisición”

Esta ceremonia se podrá ver por diferentes plataformas de streaming como Movistar Plus+ y cabe resaltar que la hora de inicio varía según el país en el que se encuentre.

El histórico giro en los Premios Óscar 2026

Para el próximo año se sumará una nueva categoría, un anuncio que sorprendió al público, pues la última vez que se agregó una fue en 2002, el galardón de Mejor Película Internacional que lo recibió la famosa película animada Shrek.

Según se conoció, el CEO de la academia que se dedica a premiar la excelencia en las artes y el cine, Bill Kramer y la presidenta Janet Yang, agregaron la categoría Mejor Casting con el fin de reconocer el esfuerzo de los directores y aunque, desde el 2024 ya se había planteado, no se implementó.

Bill Kramer, CEO de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Bill Kramer, CEO de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, se dice que los nominados podrían anunciarse hasta finales de enero de 2026, teniendo en cuenta las fechas de los años anteriores y que las nuevas producciones que estén por estrenarse hagan parte de los reconocimientos.

La esperada ceremonia será en el Dolby Theatre de Los Ángeles, un teatro ubicado en Hollywood y el cual ha sido el lugar seleccionado para la entrega de los premios.

Las categorías son:

  • Mejor Actriz de Reparto
  • Mejor Reparto
  • Mejor Cortometraje de Animación
  • Mejor Película de Animación
  • Mejor Guion Original
  • Mejor Guion Adaptado
  • Mejor Maquillaje y Peluquería
  • Mejor Diseño de Producción
  • Mejor Diseño de Vestuario
Contexto: Ganador del Óscar, Cuba Gooding Jr., visitó Colombia y habló sobre las posibilidad de protagonizar película en el país, “estoy interesado”
  • Mejor Actor de Reparto
  • Mejor Documental
  • Mejor Corto Ficción
  • Mejor Fotografía
  • Mejor Película Internacional
  • Mejor Corto Documental
  • Mejor Banda Sonora
  • Mejores Efectos Visuales
  • Mejor Sonido
  • Mejor Canción Original
La película “Un poeta” representará a Colombia en los premios Óscar y Goya 2026
La película “Un poeta” representará a Colombia en los premios Óscar y Goya 2026. | Foto: Carolina López Bohórquez
  • Mejor Montaje
  • Mejor Director
  • Mejor Actor
  • Mejor Actriz
  • Mejor Película

Por último, circula en redes que entre las películas más importantes que podrían hacer parte de este gran evento y recibir un premio serían: Caza de brujas, Avatar: Fuego y ceniza, Blue Moon, Frankstein, Die my love, Materialistas, Un simple accidente, The smashing machine, Una batalla tras otra, entre otras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Terminó reunión de Cambio Radical: esta fue la decisión sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras

2. Habla por primera vez el padre de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes asesinado a golpes: “Cuidó a un ángel y se lo arrebatan”

3. Trump lanza advertencia sobre una posible guerra en medio de tensiones con Venezuela: “será violento”

4. Se reporta al menos un muerto y un herido en Bogotá, en hechos que investigan las autoridades

5. Panamá decomisa alarmante cifra de cocaína proveniente de Colombia: el cargamento tenía como destino EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Premios Oscar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.