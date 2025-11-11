Los Premios Óscar es uno de los eventos más esperados por los artistas y amantes del cine, pues cada año se celebra lo mejor del séptimo arte, entregando premios y galardones en las diferentes categorías existentes.

Estos importantes premios son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo de 2026, siendo esta su edición número 98 conducida nuevamente por el comediante y presentador de televisión Conan O’Brien.

Esta ceremonia se podrá ver por diferentes plataformas de streaming como Movistar Plus+ y cabe resaltar que la hora de inicio varía según el país en el que se encuentre.

El histórico giro en los Premios Óscar 2026

Para el próximo año se sumará una nueva categoría, un anuncio que sorprendió al público, pues la última vez que se agregó una fue en 2002, el galardón de Mejor Película Internacional que lo recibió la famosa película animada Shrek.

Según se conoció, el CEO de la academia que se dedica a premiar la excelencia en las artes y el cine, Bill Kramer y la presidenta Janet Yang, agregaron la categoría Mejor Casting con el fin de reconocer el esfuerzo de los directores y aunque, desde el 2024 ya se había planteado, no se implementó.

Bill Kramer, CEO de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, se dice que los nominados podrían anunciarse hasta finales de enero de 2026, teniendo en cuenta las fechas de los años anteriores y que las nuevas producciones que estén por estrenarse hagan parte de los reconocimientos.

La esperada ceremonia será en el Dolby Theatre de Los Ángeles, un teatro ubicado en Hollywood y el cual ha sido el lugar seleccionado para la entrega de los premios.

Las categorías son:

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Reparto

Mejor Cortometraje de Animación

Mejor Película de Animación

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Actor de Reparto

Mejor Documental

Mejor Corto Ficción

Mejor Fotografía

Mejor Película Internacional

Mejor Corto Documental

Mejor Banda Sonora

Mejores Efectos Visuales

Mejor Sonido

Mejor Canción Original

La película “Un poeta” representará a Colombia en los premios Óscar y Goya 2026. | Foto: Carolina López Bohórquez

Mejor Montaje

Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Película