Uno de los planes favoritos de las personas es ir a ver en pantalla grande los estrenos de películas, documentales o conciertos. Se puede asistir en compañía de la pareja, de amigos o de la familia y disfrutar de producciones que ya están disponibles.

Viziona Cines, un lugar que busca brindar una experiencia diferente a su público y ofrecer un nuevo concepto del séptimo arte, donde resalta la tecnología de punta y diversos formatos de sala, venderá boletas a un precio debajo de lo habitual.

A través de sus redes sociales, informó que para celebrar su primer aniversario los interesados podrán adquirir boletas a $1.000 solo por este viernes 14 de noviembre. Estas podrán comprarse en la taquilla física o por medio de la página web; sin embargo, debe tener en cuenta que al hacer este proceso vía online el valor mínimo es de $5.000, por lo que deberá comprar mínimo cinco boletas o añadir un combo.

Una iniciativa que llamó la atención de los cinéfilos; la publicación aseguró que esta promoción será válida para todas las funciones de la cartelera disponible.

Cartelera de Viziona Cines

Estos son algunos de los títulos en cartelera y próximos estrenos que podrán ver por solo $1000 la entrada.

Los Ilusionistas 3

Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece… y esta vez, menos que nunca.

Viziona Cines: Los ilusionistas 3 | Foto: Tomada de Viziona Cines

Depredador: Tierras salvajes

La nueva entrega de la franquicia Depredador está ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, donde un joven depredador (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia (Elle Fanning) y emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.

Viziona Cines: Depredador: Tierras salvajes | Foto: Tomada de Viziona Cines

El gran premio: a toda velocidad

La joven ratoncita Edda sueña con participar en carreras automovilísticas. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, aprovecha la oportunidad para participar en la carrera, conocer a su ídolo, desafiar las probabilidades para hacer realidad su sueño y ayudar a la empresa familiar de ferias a asegurar su futuro.

Viziona Cines: El gran premio: A toda velocidad | Foto: Tomada de Viziona Cines

Teléfono negro 2

Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha con la vida después de su cautiverio, su hermana comienza a recibir llamadas en sueños desde el teléfono negro y a tener visiones perturbadoras de tres niños acosados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake.

Viziona Cines: Teléfono negro 2 | Foto: Tomada de Viziona Cines

Un buen ladrón

La historia del ladrón de tejados, Jeffrey Manchester, y su tiempo como fugitivo eludiendo la captura.

Viziona Cines: Un buen ladrón | Foto: Tomada de Viziona Cines

Paw Patrol: Especial de Navidad

Cuando Papá Noel se enferma, Rubble interviene para rescatar el espíritu navideño mientras compite contra el astuto plan del alcalde Humdinger de robar los regalos de todos.

Viziona Cines: Paw Patrol: Especial de Navidad | Foto: Tomada de Viziona Cines

Frankie y los monstruos

En un laboratorio, en un castillo, en lo alto de una ciudad, el más loco de los profesores locos despierta a sus monstruosas creaciones para darles (casi) vida, y luego las olvida por completo.

Viziona Cines: Frankie y los monstruos | Foto: Tomada de Viziona Cines

Tron Ares

Un sofisticado programa, Ares, es enviado del mundo digital al mundo real en una peligrosa misión.

Película Tron: Ares | Foto: Imagen oficial de Tron: Ares - Latam / Walt Disney Studios

Cuando el cielo se equivoca

Un ángel bien intencionado, pero algo torpe, llamado Gabriel (Keanu Reeves), interviene en la vida de un trabajador informal que lucha por salir adelante (Aziz Ansari) y un acaudalado capitalista de riesgo.