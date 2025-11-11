Suscribirse

Cine Colombia: esta es la cartelera de películas para ver del 11 al 16 de noviembre en Bogotá

La cartelera del mes se actualiza y se abre la puerta a nuevos títulos que conquistarán al público.

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 5:54 p. m.
Con la llegada de noviembre de 2025, Cine Colombia refresca su cartelera con una variada programación que promete atraer a todo tipo de público. Este mes, estará marcado por una oleada de nuevos estrenos, diseñados para cautivar a los espectadores con propuestas que combinan emoción, suspenso y entretenimiento.

De acuerdo con la información publicada en su página oficial, los jueves serán los días destinados a los lanzamientos, ofreciendo cada semana una selección de películas que buscan satisfacer los gustos de grandes y chicos.

La oferta cinematográfica incluye desde producciones animadas ideales para toda la familia hasta títulos de terror que mantienen viva la esencia de la temporada de otoño, con historias intensas que prometen poner los nervios de punta.

Contexto: ‘Scream VII’: cambios drásticos, personajes nuevos, fecha de estreno y más sobre la secuela de Ghostface

Además, se incorporarán dramas, comedias románticas y películas de acción, reflejando la diversidad de géneros que caracteriza a la compañía. Con esta programación, Cine Colombia reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas en la gran pantalla, invitando al público a disfrutar de los estrenos más esperados del mes en sus diferentes salas del país.

Para la semana del 11 al 16 de noviembre, los espectadores disfrutarán de una mezcla de géneros, alcanzando una fusión distinta entre terror, comedia, suspenso y drama.

Todo estará disponible a partir del 13 de noviembre, fecha clave a lo largo de la semana para estos estrenos.

Estrenos de Cine Colombia del 11 al 16 de noviembre

13 de noviembre:

Dark Nuns: exorcismos prohibidos

Esta propuesta viene cargada de terror, horror y misterio, imprimiendo esa cuota en el tema religioso que tanto miedo da.

Los ilusionistas 3

Es recomendada para mayores de 12 años; cuenta con una fusión de magia, drama y suspenso en una historia particular.

El padre del año

Michael Keaton y Mila Kunis se unen para darle vida a esta cinta, llegando a un punto medio entre comedia y drama.

Furia Asesina

Este thriller jugará con las emociones de los espectadores durante 102 minutos.

