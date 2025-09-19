Madonna sorprende con inesperada decisión y anuncia paso importante: llega un nuevo disco

Madonna es considerada una de las figuras más famosas y reconocidas de la industria musical en el mundo, debido a su sólido recorrido a lo largo de los años. Poco a poco se posicionó como una de las ‘divas’ del pop, cautivando con su estilo e irreverencia.

Con el pasar del tiempo, la celebridad se fue reinventando, plasmando facetas distintas a las que mostró en los 80 y los 2000. Su reconocimiento creció, consolidando una fanaticada que actualmente sigue pendiente de sus trabajos discográficos.

No obstante, recientemente, Madonna, la artista con más discos vendidos de la historia, anunció el pasado 18 de septiembre un nuevo álbum con ritmos “dance” para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que firmó sus mayores éxitos.

“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunos debates necesarios”, declaró la estrella en un comunicado.

En sus redes sociales, la famosa artista, que fue protagonista de una anécdota de Maluma, compartió una fotografía de estudio donde luce un traje de encaje en tono rosa, su cara con un maquillaje suave y su cabellera rubia en ondas. Allí se plasmó lo que sería esta nueva etapa, agradeciendo el regreso a la música.

Su futuro disco está producido por el Stuart Price, con quien la cantante creó Confessions on a Dance Floor (2005), compuesto por éxitos como Hung Up y Sorry.

Madonna, famosa cantante. | Foto: Foto: Instagram @madonna

“Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural”, dijeron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La estrella, de 67 años, trabajó con Warner de 1982 a 2007, cuando se fue a Live Nation con uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época.

Tras tres álbumes sin gran éxito, el último de ellos Madame X (2019), Madonna volvió en 2021 al sello discográfico con el que debutó.