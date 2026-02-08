Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Después de conquistar al público en Estados Unidos, Heated Rivalry (Más que rivales) llega a Latinoamérica con un objetivo claro: consolidarse como un auténtico fenómeno a escala mundial y repetir el éxito que ya ha logrado al otro lado del continente.

Bajo la dirección de Jacob Tierney, esta serie deportiva protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie estará disponible en el catálogo de la popular plataforma de streaming HBO Max, que ya transmitía la producción para sus suscriptores en el país norteamericano.

Sin embargo, a partir del 6 de febrero, amplía su alcance a países como Colombia y otros de Latinoamérica, marcando un movimiento estratégico dentro del calendario de estrenos para este segundo mes del 2026, que cuenta con una gran variedad de contenidos, entre los que se incluyen: Como agua para chocolate, temporada final, Doña Beja, Portobello y más.

¿De qué trata “Heated Rivalry”?

Esta producción, basada en la saga literaria Game Changers de la escritora Rachel Reid, narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional que compiten en la élite de la Major League Hockey.

Los personajes principales son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes logran transmitir con intensidad los desafíos del alto rendimiento, la exposición mediática y las tensiones emocionales que acompañan a los deportistas de élite.

Sinopsis de la serie: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.

La producción ha logrado captar la atención, especialmente del público joven, por retratar la intensa competitividad y el apasionado romance secreto entre estos dos deportistas que se construyó a lo largo de ocho años.

Esta primera temporada, de acuerdo con la plataforma Filmaffinity, cuenta con 6 episodios. En España se encuentra disponible en la plataforma Movistar Plus+ desde el 5 de febrero.

Además de Williams y Storrie, el elenco también se complementa con la participación de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Aunque al principio parecía una propuesta dirigida a un público específico, Heated Rivalry logró romper cualquier expectativa y se transformó rápidamente en un fenómeno de alcance global tras su estreno original en noviembre de 2025 en Canadá.

No obstante, en poco tiempo, la serie captó la atención de audiencias internacionales y generó un impacto que fue mucho más allá de su aparente carácter de nicho.