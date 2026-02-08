Cultura

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Esta serie deportiva se convirtió en uno de los estrenos más esperados de América Latina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
8 de febrero de 2026, 12:48 p. m.
Connor Storrie & Hudson Williams
Connor Storrie & Hudson Williams Foto: Crédito: Filmaffinity

Después de conquistar al público en Estados Unidos, Heated Rivalry (Más que rivales) llega a Latinoamérica con un objetivo claro: consolidarse como un auténtico fenómeno a escala mundial y repetir el éxito que ya ha logrado al otro lado del continente.

Bajo la dirección de Jacob Tierney, esta serie deportiva protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie estará disponible en el catálogo de la popular plataforma de streaming HBO Max, que ya transmitía la producción para sus suscriptores en el país norteamericano.

Brasil, a la conquista de Hollywood: claves de una racha notable de películas aspirantes al Óscar

Sin embargo, a partir del 6 de febrero, amplía su alcance a países como Colombia y otros de Latinoamérica, marcando un movimiento estratégico dentro del calendario de estrenos para este segundo mes del 2026, que cuenta con una gran variedad de contenidos, entre los que se incluyen: Como agua para chocolate, temporada final, Doña Beja, Portobello y más.

¿De qué trata “Heated Rivalry”?

Esta producción, basada en la saga literaria Game Changers de la escritora Rachel Reid, narra la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional que compiten en la élite de la Major League Hockey.

Televisión

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Televisión

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

Televisión

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Televisión

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Televisión

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Arcadia

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

Televisión

Apple TV+ sacude el ‘streaming’: Ted Lasso regresa con una cuarta temporada. Conozca el inesperado giro que cambiará la vida del entrenador

El Debate

Gustavo Bolívar reasumió como libretista su nueva novela: “Se fueron a ver ballenas, pero no el día de elecciones”

Televisión

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

Televisión

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Los personajes principales son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes logran transmitir con intensidad los desafíos del alto rendimiento, la exposición mediática y las tensiones emocionales que acompañan a los deportistas de élite.

  • Sinopsis de la serie: Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.
YouTube video wSojxn8cAfU thumbnail

La producción ha logrado captar la atención, especialmente del público joven, por retratar la intensa competitividad y el apasionado romance secreto entre estos dos deportistas que se construyó a lo largo de ocho años.

Esta primera temporada, de acuerdo con la plataforma Filmaffinity, cuenta con 6 episodios. En España se encuentra disponible en la plataforma Movistar Plus+ desde el 5 de febrero.

Además de Williams y Storrie, el elenco también se complementa con la participación de François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

Aunque al principio parecía una propuesta dirigida a un público específico, Heated Rivalry logró romper cualquier expectativa y se transformó rápidamente en un fenómeno de alcance global tras su estreno original en noviembre de 2025 en Canadá.

No obstante, en poco tiempo, la serie captó la atención de audiencias internacionales y generó un impacto que fue mucho más allá de su aparente carácter de nicho.

Más de Televisión

Dragon Ball es uno de los animes más importantes en la historia de la animación japonesa,

‘Dragon Ball Super’ confirma su regreso al anime con dos estrenos clave tras casi una década

Heated Rivalry ('Más que rivales')

Dónde ver ‘Heated Rivalry’, el fenómeno viral que triunfó en Estados Unidos

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Documental en Netflix sobre Lucy Letby, enfermera acusada de matar a siete bebés.

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Qué ver en Disney plus el fin de semana del 7 y el 8 de febrero de 2026

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Fariba Sheikhan es Marjane, y Luis Tosar es Salvador. Foto: Jaime Olmedo/Netflix

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

el inesperado equipo que dirigirá Ted Lasso en su regreso.

Apple TV+ sacude el ‘streaming’: Ted Lasso regresa con una cuarta temporada. Conozca el inesperado giro que cambiará la vida del entrenador

Catherine O’Hara se destinguió entre sus amigos por tener un gran sentido del humor.

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

House of the Dragon

El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

Noticias Destacadas