CULTURA
Esta es la miniserie más oscura, impactante y retorcida de Netflix para ver este 31 de octubre
Esta producción ha captado la atención de los espectadores.
Una de las plataformas de streaming favoritas de las personas es Netflix, su amplio catálogo y la variedad en su contenido ha logrado conquistar a la audiencia, pues no solo cuenta con producciones cinematográficas originales, sino también con juegos interactivos.
Entre sus producciones más destacadas se encuentra Wayward (Incontrolables), una miniserie de 8 episodios que combina misterio, horror psicológico y drama adolescente bajo una estructura institucional que genera paranoia y tensión.
“Esta serie de intriga ambientada en un pueblito de Vermont, Toni Collette interpreta a la peligrosa fundadora de una escuela para jóvenes problemáticos con métodos sectarios”, señala la sinopsis oficial de la plataforma.
La historia se sitúa en 2003, en el tranquilo e idílico pueblo ficticio de Tall Pines, donde funciona la academia “para adolescentes problemáticos”. Al mismo tiempo, el policía recién llegado al pueblo, Mae Martin, junto a su esposa Alex Dempsey, quien se encuentra embarazada, inicia una nueva vida en este lugar.
Sin embargo, el agente empieza a sospechar que la escuela no es lo que parece y comienza a investigar. Por su parte, dos adolescentes, Leila y Abbie, tras un intento de escape, se ven inmersas en los oscuros secretos de la institución.
¿Por qué verla en Halloween?
Según las críticas y los comentarios de internet, hay varias razones por las que Incontrolables es una excelente opción para esta noche de Halloween que se asocia a una temporada de terror y horror.
Ambiente inquietante y tonos oscuros: La serie explora la sensación de que “algo va mal” en lo cotidiano, pues parece ser un pueblo tranquilo, con una academia que tiene “buenas intenciones”; lo que genera una atmósfera de suspenso e intriga.
Misterio y tensión psicológica: No solo se trata de un susto fácil, sino un entramado de secretos, manipulación, cultos y supuestas terapias de choque y dinámicas adolescentes.
Formato manejable: Al tratarse de 8 episodios y una historia cerrada (miniserie), es accesible para una maratón sin tener que comprometerse con múltiples temporadas y poder terminar en esta noche de Halloween.
Elementos de “institución siniestra” y adolescentes atrapados: El tema de la rebeldía en la adolescencia, una escuela que no es lo que parece y autoridad que controla, son clásicos del género de horror psicológico y funcionan para generar emociones de susto.
Cambio de textura: En esta serie el terror no se trata de monstruos que saltan de la oscuridad, pues su mezcla de thriller se vuelve inquietante y lo siniestro de lo normal se convierte en una alternativa para quienes emociones más intensas.