Este es el tráiler oficial de ‘El gran diluvio’, de Netflix: conozca los detalles de la producción

En un mundo donde el agua lo cubre todo, Netflix presenta una historia de supervivencia, sacrificio y decisiones que pueden cambiar el destino de la humanidad.

Redacción Cultura
8 de diciembre de 2025, 5:51 p. m.
Suspenso y supervivencia: la nueva película de Netflix muestra la lucha humana contra la fuerza implacable de la naturaleza.
La nueva película de Netflix muestra la lucha humana contra la fuerza implacable de la naturaleza | Foto: Captura de pantalla YouTube @NetflixLATAM

Una inundación masiva convierte a la ciudad en un caos total. An‑Na y Hee‑jo deberán tomar decisiones extremas para sobrevivir mientras el mundo a su alrededor se hunde, en la nueva apuesta de Netflix por producciones coreanas de alto impacto.

Una producción coreana con drama y acción

El 19 de diciembre de 2025, Netflix estrenará El Gran Diluvio, una película surcoreana que combina ciencia ficción, drama y acción en un relato apocalíptico.

Dirigida por Kim Byung-woo y protagonizada por Kim Da-mi y Park Hae-soo, la cinta transporta a los espectadores a un mundo donde una inundación masiva transforma ciudades enteras en escenarios de caos y desesperación.

La historia sigue a An‑Na, una investigadora de inteligencia artificial que, junto con su hijo, enfrenta el colapso repentino de su ciudad. La emergencia la lleva a cruzarse con Hee‑jo, un agente encargado de una misión crucial: rescatarla para asegurar la supervivencia de la humanidad.

La narrativa no solo se centra en la tensión física de escapar de la inundación, sino también en los dilemas morales que surgen en situaciones extremas. La película explora cómo el miedo, la esperanza y el sacrificio afectan a los individuos cuando sus decisiones pueden significar la vida o la muerte de quienes los rodean.

El Gran Diluvio | Tráiler oficial | Netflix

Las expectativas alrededor del drama de la historia

Visualmente, El Gran Diluvio se perfila como una producción de alto impacto. La representación de calles y edificios sumergidos, junto con un clima oscuro y claustrofóbico, logra transmitir la sensación de peligro constante.

La dirección de Kim Byung-woo apuesta por un realismo que, aunque ficticio, recuerda los riesgos de las catástrofes naturales y los cambios climáticos, generando una conexión inevitable con el mundo real.

Más allá de la acción y el suspenso, la película plantea preguntas sobre la humanidad en situaciones extremas. El espectador se enfrenta a decisiones imposibles junto con los personajes, observando cómo el instinto de supervivencia y los lazos afectivos se entrelazan en un contexto de caos total.

La historia invita a reflexionar sobre los límites de la responsabilidad personal frente al bien colectivo y sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, puede surgir una chispa de esperanza.

Kim Da‑mi y Park Hae‑soo enfrentan la furia de una ciudad inundada en “El Gran Diluvio”, un thriller coreano de supervivencia que ya genera debates internacionales.
Kim Da‑mi y Park Hae‑soo enfrentan la furia de una ciudad inundada en 'El Gran Diluvio', un thriller coreano de supervivencia que ya genera debates internacionales | Foto: Captura de pantalla YouTube @NetflixLATAM

Al final, la película representa más que una secuencia de destrucción y pánico. Funciona como un espejo de angustias contemporáneas, donde el fin del mundo ficticio sirve como metáfora de los propios miedos ante lo imprevisible.

El Gran Diluvio llegará a Netflix el 19 de diciembre de 2025, generando gran expectativa.

