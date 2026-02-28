Series

Fin de semana de ‘streaming’: qué ver del 27 de febrero al 1 de marzo sin perder tiempo buscando

Las plataformas bajan el ritmo de estrenos masivos, pero apuestan por cine español premiado, monstruos gigantes y documentales musicales que salvan el plan en casa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción gente
28 de febrero de 2026, 8:54 a. m.
Las plataformas de streaming renuevan su oferta del 27 de febrero al 1 de marzo con cine premiado, aventuras fantásticas, historias de familia y documentales musicales para todos los gustos.
Las plataformas de streaming renuevan su oferta del 27 de febrero al 1 de marzo con cine premiado, aventuras fantásticas, historias de familia y documentales musicales para todos los gustos. Foto: Composición Semana/ YouTube @OneMediaEspanol/ YouTube ‎⁨@PrimeVideo

Del 27 de febrero al 1 de marzo las plataformas no lanzan grandes bombazos, pero sí ofrecen títulos clave para un maratón variado: cine nacional con aspiraciones, aventuras fantásticas y un documental musical que promete conversación.

Número uno en 32 países: el thriller de Jennifer Garner que paraliza al mundo con su segunda temporada

Las mejores series y películas para ver del 27 de febrero al 1 de marzo

El último fin de semana de febrero llega sin una avalancha de estrenos, pero con suficientes títulos interesantes como para que nadie se quede sin plan frente a la pantalla.

Según el repaso publicado por AS en su sección MeriStation, del 27 de febrero al 1 de marzo las plataformas apuestan más por propuestas puntuales y llamativas que por grandes lanzamientos masivos.

Escena de Los domingos, una de las películas españolas más comentadas de la temporada y protagonista del fin de semana en streaming.
Escena de Los domingos, una de las películas españolas más comentadas de la temporada y protagonista del fin de semana en streaming. Foto: YouTube @OneMediaEspanol

En Netflix no hay estrenos originales potentes para estos días, algo poco habitual en la compañía, que suele liderar las novedades semanales.

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de marzo de 2026

Arcadia

HBO Max anuncia sus estrenos de marzo con algunas de las mejores series y películas que llegan

Televisión

Oficial: Netflix revela todos los estrenos de marzo de 2026

Televisión

Todos los estrenos y novedades de Disney+ en marzo de 2026

Arcadia

Último aviso en Netflix: se va de la plataforma una obra maestra del romance que le romperá el corazón

Televisión

Próximos estrenos cargados de emoción que llegan a Apple TV en 2026

Televisión

Luego de dos años llega a las plataformas una de las series más extrañas de los últimos tiempos

Arcadia

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Televisión

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Televisión

¿Qué ver en Netflix hoy? El top 10 de series y películas más vistas este 24 de febrero

Sin embargo, su catálogo sigue ofreciendo producciones recientes que mantienen conversación y permiten organizar una maratón sin demasiadas complicaciones.

La estrategia parece clara: sostener el interés con fondo de catálogo mientras prepara sus grandes apuestas para marzo.

Quien sí toma algo de protagonismo es Movistar Plus+, que suma a su oferta una de las películas españolas más comentadas de la temporada, “Los domingos”, respaldada por su presencia en la carrera hacia los Goya.

La plataforma refuerza así su perfil como refugio del cine nacional con ambición autoral, en un momento en que el público busca propuestas con sello propio y conversación crítica.

En el terreno de la acción y la fantasía, Apple TV+ mantiene el pulso con el universo de los monstruos gigantes gracias a la nueva entrega de Monarch: El legado de los monstruos.

YouTube video 3dqawvPVqu0 thumbnail

La serie amplía el imaginario ligado a Godzilla y compañía, combinando espectáculo visual con una trama que explora conspiraciones y secretos a gran escala.

Es la opción ideal para quienes quieren desconectar con una historia de dimensiones colosales.

Por su parte, Amazon Prime Video ofrece una mezcla curiosa de música y aventura.

Se destaca el documental Paul McCartney: Man on the Run, que revisita una etapa crucial en la vida del ex Beatle y aporta una mirada íntima a su proceso creativo tras la separación de la banda.

YouTube video pBcllNrY0u8 thumbnail

Para quienes prefieren algo más ligero y movido, también aterriza The Bluff, una producción de corte aventurero con tintes épicos que apunta al entretenimiento puro.

Mientras tanto, HBO Max continúa apoyándose en sus series recientes y en su catálogo sólido, sin grandes estrenos esta semana, pero con suficientes títulos para mantener a su audiencia fiel.

La plataforma sigue apostando por la variedad de géneros y por producciones europeas que han ido ganando terreno en los últimos años.

El panorama general deja una sensación clara: no es un fin de semana de bombazos mundiales, pero sí de propuestas selectas.

Hay cine español con aspiraciones, documentales musicales para nostálgicos, aventuras fantásticas para los amantes del espectáculo y suficientes opciones en catálogo como para improvisar un plan sin salir de casa.

Más de Televisión

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de marzo de 2026

Screening of "Sex And The City"

HBO Max anuncia sus estrenos de marzo con algunas de las mejores series y películas que llegan

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Oficial: Netflix revela todos los estrenos de marzo de 2026

Todos los estrenos y novedades de Disney+ en marzo de 2026

Todos los estrenos y novedades de Disney+ en marzo de 2026

Los puentes de Madison fue estrenada en 1995 y fue dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep.

Último aviso en Netflix: se va de la plataforma una obra maestra del romance que le romperá el corazón

Apple TV+ llega a Android

Próximos estrenos cargados de emoción que llegan a Apple TV en 2026

Esta es la serie que después de dos años llega a las plataformas de streaming.

Luego de dos años llega a las plataformas una de las series más extrañas de los últimos tiempos

El director de 'Terrifier' habla de la cuarta y última película de la saga de terror.

No apta para todos: el director de ‘Terrifier’ rompe el silencio sobre la cuarta y última película

Estrenos en octubre en HBO Max

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Noticias Destacadas