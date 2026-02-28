Del 27 de febrero al 1 de marzo las plataformas no lanzan grandes bombazos, pero sí ofrecen títulos clave para un maratón variado: cine nacional con aspiraciones, aventuras fantásticas y un documental musical que promete conversación.

Las mejores series y películas para ver del 27 de febrero al 1 de marzo

El último fin de semana de febrero llega sin una avalancha de estrenos, pero con suficientes títulos interesantes como para que nadie se quede sin plan frente a la pantalla.

Según el repaso publicado por AS en su sección MeriStation, del 27 de febrero al 1 de marzo las plataformas apuestan más por propuestas puntuales y llamativas que por grandes lanzamientos masivos.

Escena de Los domingos, una de las películas españolas más comentadas de la temporada y protagonista del fin de semana en streaming. Foto: YouTube @OneMediaEspanol

En Netflix no hay estrenos originales potentes para estos días, algo poco habitual en la compañía, que suele liderar las novedades semanales.

Sin embargo, su catálogo sigue ofreciendo producciones recientes que mantienen conversación y permiten organizar una maratón sin demasiadas complicaciones.

La estrategia parece clara: sostener el interés con fondo de catálogo mientras prepara sus grandes apuestas para marzo.

Quien sí toma algo de protagonismo es Movistar Plus+, que suma a su oferta una de las películas españolas más comentadas de la temporada, “Los domingos”, respaldada por su presencia en la carrera hacia los Goya.

La plataforma refuerza así su perfil como refugio del cine nacional con ambición autoral, en un momento en que el público busca propuestas con sello propio y conversación crítica.

En el terreno de la acción y la fantasía, Apple TV+ mantiene el pulso con el universo de los monstruos gigantes gracias a la nueva entrega de Monarch: El legado de los monstruos.

La serie amplía el imaginario ligado a Godzilla y compañía, combinando espectáculo visual con una trama que explora conspiraciones y secretos a gran escala.

Es la opción ideal para quienes quieren desconectar con una historia de dimensiones colosales.

Por su parte, Amazon Prime Video ofrece una mezcla curiosa de música y aventura.

Se destaca el documental Paul McCartney: Man on the Run, que revisita una etapa crucial en la vida del ex Beatle y aporta una mirada íntima a su proceso creativo tras la separación de la banda.

Para quienes prefieren algo más ligero y movido, también aterriza The Bluff, una producción de corte aventurero con tintes épicos que apunta al entretenimiento puro.

Mientras tanto, HBO Max continúa apoyándose en sus series recientes y en su catálogo sólido, sin grandes estrenos esta semana, pero con suficientes títulos para mantener a su audiencia fiel.

La plataforma sigue apostando por la variedad de géneros y por producciones europeas que han ido ganando terreno en los últimos años.

El panorama general deja una sensación clara: no es un fin de semana de bombazos mundiales, pero sí de propuestas selectas.

Hay cine español con aspiraciones, documentales musicales para nostálgicos, aventuras fantásticas para los amantes del espectáculo y suficientes opciones en catálogo como para improvisar un plan sin salir de casa.