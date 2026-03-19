Televisión

Netflix arrasa con este intenso ‘thriller’ para ver en pocos días: tiene seis capítulos y es lo más visto

La producción logró cautivar con los episodios y la trama que manejó.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de marzo de 2026, 9:58 a. m.
'Esa noche' se estrenó el 13 de marzo de 2026 y se presenta como una adaptación del 'best seller' de Gillian McAllister.
'Esa noche' se estrenó el 13 de marzo de 2026 y se presenta como una adaptación del 'best seller' de Gillian McAllister. Foto: LAIA LLUCH/NETFLIX

El catálogo de Netflix se mantiene en permanente actualización, impulsado por una estrategia que busca incorporar nuevos títulos y propuestas que logren conectar con públicos de diferentes partes del mundo. Entre estrenos recientes, producciones originales y contenidos que se vuelven virales en redes sociales, varias series y películas consiguen posicionarse rápidamente entre las más vistas.

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Este tipo de contenidos, que generan conversación digital y recomendaciones entre usuarios, suelen escalar con facilidad en el ranking de la plataforma, permaneciendo durante varios días en los primeros lugares de reproducción y consolidándose como tendencias del momento.

Dentro de lo más visto en Colombia se ubica la miniserie Esa noche, la cual llegó a Netflix y rápidamente empezó a posicionarse como una de las apuestas más comentadas del catálogo reciente. Con una narrativa que mezcla el suspenso con el drama familiar, la producción propone una historia que, lejos de centrarse únicamente en el misterio, se adentra en las decisiones humanas y sus consecuencias.

La trama parte de un hecho aparentemente aislado: durante unas vacaciones, una joven atropella accidentalmente a un hombre. A partir de ahí, lo que podría resolverse como un accidente se transforma en una cadena de decisiones impulsivas, silencios y tensiones que involucran a toda su familia. Ese punto de partida funciona como motor de una historia que se vuelve cada vez más compleja y emocional.

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“Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo”, se lee en la sinopsis de Netflix.

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Con solo seis capítulos, de 40 minutos cada uno, esta miniserie le apuesta a un relato tipo thriller, el cual fue creado por Jason George, la mente detrás de Narcos.

Más allá del suspenso, Esa noche plantea interrogantes de hasta dónde se puede llegar por proteger a la familia, logrando enganchar a los espectadores para saber si la relación de hermanas se daña o si habrá algún giro en el caso que intentan cubrir.