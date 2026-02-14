La plataforma Netflix lanzó este viernes 13 de febrero de 2026 la segunda temporada de En el barro, la serie carcelaria argentina que continúa expandiendo el universo narrativo iniciado en El Marginal.

La nueva entrega promete intensificar la violencia, las traiciones y las luchas de poder dentro del penal femenino de La Quebrada, con un elenco que vuelve a destacar por su fuerza dramática y la incorporación de figuras claves.

Creada por Sebastián Ortega y producida por Netflix junto a Underground Producciones, esta temporada retoma la historia de Gladys “La Borges” (interpretada por Ana Garibaldi), quien regresa a La Quebrada en un contexto completamente transformado respecto a la primera entrega.

En lugar de encontrar el mismo orden interno, Gladys se enfrenta a nuevas bandas que ejercen su poder con métodos más brutales y una compleja red de alianzas que desafían las reglas tradicionales del penal.

La película que arrasa en Netflix: 104 millones de visitas en 24 días y un detalle que la vuelve imparable

Gladys enfrenta nuevas amenazas y alianzas en La Quebrada

El relato de esta entrega se centra en la supervivencia en un sistema violentamente reorganizado.

Gladys, para proteger a su grupo de internas conocidas como las “embarradas”, debe formar alianzas que antes parecían imposibles, entre ellas con Nicole, personaje interpretado por Eugenia “China” Suárez.

Esta relación de conveniencia y tensión se vuelve eje narrativo, mientras nuevas jerarquías se consolidan dentro del penal.

Uno de los cambios más significativos es la presencia de Gringa Casares, encarnada por Verónica Llinás, quien domina a las internas y controla el nuevo equilibrio de poder en La Quebrada.

Su llegada complica aún más las relaciones entre las lideresas de la prisión y eleva el nivel de violencia y conflicto en la trama.

A la vez, esta temporada incorpora personajes nuevos y participaciones especiales de actores como Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L‑Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, ampliando así el universo de la serie y aportando capas adicionales a la dinámica de poder interno.

Segunda temporada de En el barro eleva la tensión y traiciones en el penal

La primera temporada de En el barro ya había demostrado su capacidad para conectar con audiencias globales.

Tras su estreno en agosto de 2025, se mantuvo durante varias semanas dentro del Top 10 global de series de habla no inglesa en Netflix y alcanzó el primer puesto en ese ranking durante dos semanas consecutivas, con millones de visualizaciones en sus primeras semanas de exhibición.

En esta segunda entrega, el foco no solo está en la violencia y el conflicto, sino en la complejidad de las relaciones humanas cuando las reglas están rotas.

El universo de ‘The Big Bang Theory’ se expande: se anuncia el regreso de tres personajes de la serie

Las alianzas estratégicas entre internas, las decisiones morales difíciles y la constante renegociación de poder constituyen algunos de los temas centrales que la serie explora con crudeza y realismo dramatizado.

La segunda temporada de En el barro invita a la audiencia a sumergirse nuevamente en una historia de supervivencia extrema, donde la violencia, la lealtad y las alianzas inesperadas determinan el destino de las protagonistas.