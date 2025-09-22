GENTE
Orden cronológico para ver la saga completa de ‘Rápidos y furiosos’: las películas más taquilleras
Una de las películas que más ha captado la atención de los espectadores y ha conquistado a su audiencia por su trama.
Una saga que ha conseguido una de las películas más taquilleras, se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, pues su trama empezó en peleas calleras y luego en salvar al mundo, involucrándose en grandes peligros, ha captado la atención de los fanáticos.
1. Más rápidos y más furiosos (2001)
Esta primera película de la saga trata el agente de policía Brian O’Conner, quien ingresa al mundo de las carreras ilegales y se convierte en un piloto callejero para investigar sobre unos recientes secuestros de camiones.
Sin embargo, durante su operación se enamora de la hermana del líder de la banda, Dominic Toretto y debe decidir sobre la lealtad hacia su institución o a la familia de la que desea ser parte.
2. Rápidos y Furiosos (2003)
Después de que Brian O’Conner no conseguiría capturar al jefe de la banda, se muda a Miami y se reúne a su amigo ex convicto Roman Pearce para transportar un dinero sucio a un traficante sospechoso.
Una misión en la que trabaja junto a la agente encubierta Mónica Fuentes para capturar a Carter Verone, relacionado con los delitos de tráfico de dinero y narcotráfico. Con su captura, el policía logra redimirse con sus superiores y continúa trabajando.
3. Rápido y furioso: Aún más rápido o Rápidos y furiosos 4 (2009)
Dominic Toretto y Brian O’Conner se reencuentran en Los Angeles para vengar la muerte Letty Ortiz, pareja del líder, y enfrentarse contra el narcotraficante Arturo Braga, después de infiltrarse en una carrera ilegal y darse cuenta a lo que se dedica.
4. Rápidos y Furiosos 5: Sin Control (2011)
Dominic Toretto, su hermana Mia y Brian O’Conner están en Río de Janeiro, allí deben escapar de una situación que los puso en peligro, y buscar los mejores corredores para evitar ser capturados Luke Hobbs, un agente federal que hará hasta lo imposible por encontrarlos.
5. Rápidos y Furiosos 6 (2013)
Luke Hobbs se une con Dominic Toretto y su grupo para atrapar a unos conductores mercenarios liderados Owen Shaw y descubren que Letty Ortiz sigue viva, y es la segunda al mando.
6. Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)
Shaun Boswell, un joven que es enviado a vivir con su tío en Japón para no tener que ir a la cárcel, pero al llegar también se encuentra con un mundo de carreras ilegales, su única pasión con lo real.
7. Rápidos y Furiosos 7 (2015)
Esta película es la continuación de la número seis, donde después de lograr la victoria en su última misión, Dominic y Brian desean llevar una vida legal, pero las cosas no son tan fáciles y deben enfrentarse a otro enemigo que se presenta cuando el grupo estaba en un funeral.
8. Rápidos y Furiosos 8 (2017)
Dominic y Letty estaban de luna de miel en Cuba, cuando son irrumpidos por una ciberterrorista que obliga a Dom a tomar una decisión que afectará a su grupo y sin entender por qué la acepto, descubren hasta el final una sorprendente noticia.
9. Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)
En el pasado el agente Hobbs encarceló al corredor Shaw, pero en esta ocasión deben hacer equipo para cumplir con una misión y combatir al terrorista Brixton, que tiene una fuerza sobrenatural.
10. Rápidos y Furiosos 9 (2021)
Dom Toretto lleva una vida tranquila junto a su pareja Letty y su hijo Brian, pero su hermano Jacob, uno de los asesinos y más peligrosos de los que se han enfrentado. Interpretado por el famoso actor John Cena.
11. Fast X” (2023)
Un nuevo enemigo por parte de una venganza de los unos que vencieron en el pasado, pero esta vez la amenaza es implacable y la familia de Dominic está en la mira. Al final de la película deja la expectativa sobre una próxima producción llena de nuevas historias.