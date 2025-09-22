Una saga que ha conseguido una de las películas más taquilleras, se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, pues su trama empezó en peleas calleras y luego en salvar al mundo, involucrándose en grandes peligros, ha captado la atención de los fanáticos.

1. Más rápidos y más furiosos (2001)

Esta primera película de la saga trata el agente de policía Brian O’Conner, quien ingresa al mundo de las carreras ilegales y se convierte en un piloto callejero para investigar sobre unos recientes secuestros de camiones.

Sin embargo, durante su operación se enamora de la hermana del líder de la banda, Dominic Toretto y debe decidir sobre la lealtad hacia su institución o a la familia de la que desea ser parte.

2. Rápidos y Furiosos (2003)

Después de que Brian O’Conner no conseguiría capturar al jefe de la banda, se muda a Miami y se reúne a su amigo ex convicto Roman Pearce para transportar un dinero sucio a un traficante sospechoso.

Una misión en la que trabaja junto a la agente encubierta Mónica Fuentes para capturar a Carter Verone, relacionado con los delitos de tráfico de dinero y narcotráfico. Con su captura, el policía logra redimirse con sus superiores y continúa trabajando.

3. Rápido y furioso: Aún más rápido o Rápidos y furiosos 4 (2009)

Dominic Toretto y Brian O’Conner se reencuentran en Los Angeles para vengar la muerte Letty Ortiz, pareja del líder, y enfrentarse contra el narcotraficante Arturo Braga, después de infiltrarse en una carrera ilegal y darse cuenta a lo que se dedica.

4. Rápidos y Furiosos 5: Sin Control (2011)

Dominic Toretto, su hermana Mia y Brian O’Conner están en Río de Janeiro, allí deben escapar de una situación que los puso en peligro, y buscar los mejores corredores para evitar ser capturados Luke Hobbs, un agente federal que hará hasta lo imposible por encontrarlos.

5. Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Luke Hobbs se une con Dominic Toretto y su grupo para atrapar a unos conductores mercenarios liderados Owen Shaw y descubren que Letty Ortiz sigue viva, y es la segunda al mando.

6. Rápidos y Furiosos: Reto Tokio (2006)

Shaun Boswell, un joven que es enviado a vivir con su tío en Japón para no tener que ir a la cárcel, pero al llegar también se encuentra con un mundo de carreras ilegales, su única pasión con lo real.

7. Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Esta película es la continuación de la número seis, donde después de lograr la victoria en su última misión, Dominic y Brian desean llevar una vida legal, pero las cosas no son tan fáciles y deben enfrentarse a otro enemigo que se presenta cuando el grupo estaba en un funeral.

8. Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Dominic y Letty estaban de luna de miel en Cuba, cuando son irrumpidos por una ciberterrorista que obliga a Dom a tomar una decisión que afectará a su grupo y sin entender por qué la acepto, descubren hasta el final una sorprendente noticia.

9. Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

En el pasado el agente Hobbs encarceló al corredor Shaw, pero en esta ocasión deben hacer equipo para cumplir con una misión y combatir al terrorista Brixton, que tiene una fuerza sobrenatural.

10. Rápidos y Furiosos 9 (2021)

Dom Toretto lleva una vida tranquila junto a su pareja Letty y su hijo Brian, pero su hermano Jacob, uno de los asesinos y más peligrosos de los que se han enfrentado. Interpretado por el famoso actor John Cena.

11. Fast X” (2023)