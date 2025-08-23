¿Qué ver en Netflix?: 3 películas y series recomendadas para ver este domingo 24 de agosto

Si para este domingo, 24 de agosto, no tiene planes fuera de casa, no está de más programarse para ver y disfrutar de las nuevas actualizaciones que trae la plataforma de streaming Netflix, a su catálogo.

Estas películas y series puede aprovecharlas no solo durante un fin de semana, sino también en una tarde de descanso.

Series para no perderse este domingo

Rehén

Este thriller político promete mantener al espectador al borde de su asiento. La trama se complica cuando el esposo de la primera ministra británica es secuestrado, mientras la presidenta de Francia comienza a recibir amenazas contra su vida.

Ambas líderes se ven atrapadas en una encrucijada moral y política, enfrentándose a decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus países. Esta tensa historia se desarrolla en cinco episodios intensos.

Merlina 2

En esta segunda temporada, la trama se adentra en un misterio sobrenatural más oscuro y aterrador que el de la entrega anterior. Merlina regresa a la Academia Nevermore por voluntad propia, pero no tarda en verse atrapada en una nueva ola de asesinatos inexplicables y secretos que amenazan con desbordar su mundo.

Esta intrigante historia se desarrolla en la primera parte de cuatro episodios, prometiendo más suspenso y emoción.

Jenna Marie Ortega es la actriz estadounidense encargada de dar vida a Merlina. | Foto: Getty

En el barro

Un drama cautivador que sigue la historia de cinco reclusas que, tras un trágico accidente, desarrollan un vínculo inquebrantable. Sin embargo, el sistema corrupto y las luchas de poder internas dentro de una prisión implacable empiezan a poner en peligro su amistad.

Con una narrativa llena de tensión, esta historia se despliega en ocho intensos episodios, donde cada paso hacia la libertad se convierte en una batalla por sobrevivir.

Películas para disfrutar en casa

Tren bala

Una mezcla explosiva de acción y comedia, donde cinco asesinos a sueldo se ven atrapados en un vertiginoso tren bala que va de Tokio a Morioka. A medida que el viaje avanza, los pasajeros con oscuros pasados se enfrentan a situaciones inesperadas, mientras la tensión y las risas van aumentando.

Netflix tiene contenido para disfrutar en casa. | Foto: Europa Press

La gran incógnita es quién llegará con vida a la estación final y qué sorpresas les aguardan. Una película llena de giros inesperados, con una duración de 2 horas y 6 minutos.

Harta

Un conmovedor drama sobre maternidad que explora hasta dónde puede llegar una madre soltera cuando la vida la pone al borde de la desesperación. Después de un día lleno de frustraciones y obstáculos, esta mujer trabajadora se ve empujada al límite, llevándola a tomar una decisión inesperada que cambiará su vida para siempre.

Con una duración de 1 hora y 48 minutos, esta película muestra la lucha interna y los sacrificios que una madre está dispuesta a hacer por sus hijos.

K.O.

Un tenso y emotivo suspenso donde el pasado de Bastien lo persigue hasta el presente. Tras un accidente fatal durante un combate de MMA, se ha mantenido oculto durante tres años. Sin embargo, la viuda de su difunto oponente, Enzo, lo encuentra para pedirle ayuda cuando su hijo adolescente, Leo, desaparece en los peligrosos barrios del norte de Marsella.

Juntos, con la colaboración de Kenza, una joven policía decidida a derribar a los nuevos líderes de la mafia local, inician una carrera contrarreloj para salvar a Leo. Con cada segundo en su contra, la tensión se intensifica.