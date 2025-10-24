El género favorito por muchos de los amantes al cine es el terror, pues permite experimentar emociones fuertes como el miedo y el suspenso, genera curiosidad por aquello que no se puede explicar o se hace por medio de fuerzas extrañas y sobrenaturales.

El universo sobrenatural de Anne Rice continúa expandiéndose y el próximo 27 de octubre de 2025 se lanzará Talamasca: La Orden Secreta, una producción que promete sumergir al público en una historia cargada de misterio, magia y conspiraciones ocultas.

Ambientada en el mismo universo literario que las obras más emblemáticas de Rice, se centra en una organización de espionaje secreto que se dedica a rastrear, estudiar y vigilar hombres lobo, vampiros y criaturas sobrenaturales que habitan en las sombras del mundo humano.

La serie fue creada por John Lee Hancock y Mark Lafferty, quienes también ejercen como showrunners, y con la participación de la autora estadounidense que busca consolidar el llamado El Universo Inmortal de Anne Rice, un ambicioso proyecto televisivo que interconecta distintas historias.

Esta es una producción original de AMC Studios y según su adelanto, la primera temporada contará con seis episodios que explorarán los orígenes y las misiones más peligrosas de la Talamasca.

¿Quiénes son los protagonistas y personajes?

Jason Schwartzman: Interpreta a Burton, un vampiro enigmático con un pasado lleno de secretos.

Celine Buckens: Es Doris, una bruja centenaria que oculta un poder ancestral.

Nicholas Denton: Un joven graduado de derecho que es reclutado.

Elizabeth McGovern: Una veterana que hace parte de la organización.

William Fichtner y Maisie Richardson-Sellers: Quienes también dan vida a los miembros clave de la organización.

La serie promete un tono gótico y elegante, fiel al espíritu de las novelas de Rice, con antiguas bibliotecas, rituales arcanos, mansiones con secretos y una fotografía cargada de sombras son algunos de los elementos que acompañan la narrativa.

El tráiler ha despertado gran expectativa entre los fanáticos del género fantástico, pues los seguidores esperan que amplíe la mitología de los vampiros y brujas ya conocida, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo estas criaturas interactúan con el mundo moderno.