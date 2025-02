Arne Slot tuvo que decir la verdad sobre Luis Díaz: contó por qué lo banqueó ante Aston Villa

“En cuanto a los resultados, con un 2-1 en el descanso, se podría decir que no funcionó. En cuanto al rendimiento, funcionó muy bien, porque no merecíamos en absoluto caer 2-1 en el descanso, una vez más, en mi opinión”, declaró.

Slot, sin embargo, no cree que estén atravesando una crisis. “Creo que cada partido tiene su propia historia. Creo que en términos de rendimiento no estuvimos nada bien con el Everton, pero por razones obvias tuvimos mucha mala suerte al conseguir un empate allí. Hoy (miércoles) me gustó mucho nuestra actuación, mucho, mucho más de lo que me gustó nuestra actuación contra los Wolves”, zanjó.