A Jhon Durán le hace el quite un club campeón de Europa: “No negociaremos”, dijo directivo

Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray , equipo que en su palmarés tiene la Copa de la UEFA (2000), dijo que no irán por Jhon Durán, y que su plan número uno es renovarle el contrato a Víctor Osimhen.

“Ayer los periodistas nos escribieron sobre Jhon Durán. No estamos negociando con ningún otro delantero que no sea Osimhen. No negociaremos el precio del traspaso hasta que se anuncie a Osimhen”, reveló Krampson Sports, en su cuenta de X, con base a las declaraciones de Kavukcu.