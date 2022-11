¿A qué equipo apoyará Luis Díaz en Qatar 2022? El jugador se confesó con la revista SoHo

Luis Díaz es uno de los jugadores de fútbol profesional colombiano más reconocidos en el mundo. El futbolista actualmente juega en uno de los equipos más grandes e históricos de Europa y el mundo, el Liverpool.

En medio de una entrevista para la revista SoHo, el deportista mencionó algunos detalles de su vida privada y reconoció que no le gusta en lo absoluto dar entrevistas, por lo que evita tener contacto con la prensa.

“Al equipo de prensa del Liverpool suelo decirle que no, que prefiero no dar entrevistas, pero ellos me llevan a una, o a dos, y ya está, salgo de eso rapidito. Sé que hay otros jugadores que sí se mueren por estar en los medios. Yo soy el otro extremo, mientras menos salga, mejor”.

Desde el mes de octubre, el delantero Luis Díaz se encuentra fuera de las canchas por una lesión sufrida en el duelo de Premier League ante el Arsenal. Sobre los últimos minutos de la primera mitad, el colombiano tuvo un fuerte choque con un jugador rival que le comprometió su rodilla izquierda, la cual le impidió seguir en cancha, siendo sustituido.

De acuerdo con los exámenes, el futbolista cafetero sufrió una lesión en su rodilla. Sin embargo, y para fortuna suya, no fue tan grave como se pensaba. Ante esto, el Liverpool entregó el parte médico, asegurando que Díaz retornaría a actividades para después del Mundial de Qatar 2022.

Klopp consuela a Luis Díaz tras su lesión frente al Arsenal - Foto: Action Images via Reuters

El deportista reconoció que no le gusta tratar con los periodistas, debido a la manera en la que manejan algunos temas, ya que el jugador en medio de su recuperación salió a una discoteca y la noticia se hizo viral rápidamente.

“Es que son difíciles, y en el fútbol, más. Estaba aquí en Barranquilla, recuperándome de mi lesión, y fui a una discoteca con mi hermana y mi familia. Yo sabía que me iban a ver y que sacarían la noticia. Me preocupé porque la gente podría pensar que yo, a pesar de estar lesionado, me fui de rumba. Pero yo no hice nada, estaba ahí, solo, con mis gafitas y mi gorra”.

El delantero mencionó que luego de lo sucedido ha tomado la decisión de no salir mucho, para evitar polémicas como esas. “Yo sabía que me iban a sacar en las noticias, como ya lo habían hecho antes, pero en esa época yo estaba de vacaciones y podía hacer lo que quisiera. Por eso he decidido, mejor, no salir más. Voy a un restaurante, por ahí rapidito, para que la gente no me note, pero no más”.

El futbolista relató que extraña poder salir a la calle como lo haría cualquier persona e incluso contó que hace poco, en Barranquilla, tuvo el placer de poder ir a cine con su familia. Sin embargo, tuvo que hacerlo en horas de la noche para evitar ser reconocido. Además, mencionó que sus planes favoritos son salir a comprar ropa, a comer o ir a la playa, pero son planes imposibles de hacer para él, debido a que es una figura pública.

“Con la familia vimos una película de superhéroes a las 9:45 de la noche. No había mucha gente, pero a los que me veían en el ascensor les decía así (hace la seña de silencio con el dedo en su boca), nos tomábamos una foto rápido y listo. En el cine pedimos unos perritos y nos fuimos a la medianoche”.

El futbolista mencionó la diferencia entre salir a la calle en un país como Colombia, contario a cuando lo hace en Inglaterra. Además, destacó lo diferente que es la comida en ese país y relató que allá frecuenta restaurantes de comida italiana, aunque también sale poco.

“En Colombia quizá me vean comiendo con la familia y aún así no les importará interrumpir y pedirme una foto. En Inglaterra los comportamientos son distintos, no habrá interrupción durante la comida, pero algunos hinchas me han perseguido hasta mi casa”.

Díaz destacó que uno de sus grandes sueños era conocer al jugador argentino Leonel Messi y emocionado mencionó que ya pudo cumplirlo e incluso describió como fue ese momento. “Casi me muero, casi le digo “te amo” y todo, je, je. De verdad, él siempre ha sido mi referente. Mi gran ídolo fue Ronaldinho, pero como ya se retiró, nunca pude enfrentarlo. El día que lo conozca sí que me voy a morir de verdad. Y bueno, Lío es el mejor del mundo”.

Además, contó que a través de otro jugador logró obtener una camisera del astro del fútbol argentino e indicó que con esas y dos más que tiene ya puede morirse tranquilo. “Ya tengo la suya, se la pedí a través de otro jugador, me la firmó y todo. Me puso: “Con afecto, para Luis”. Mi vida ya está arreglada con esa camiseta. También tengo las de Cristiano y Neymar. Con esas tres, ¿qué más puedo pedir? Y la mía. Tengo varias camisetas por ahí para enmarcar”.

En medio de la entrevista, el delantero destacó lo doloroso que es para él que haya iniciado la Copa Mundial de Fútbol sin la participación de Colombia. “Me duele. Me duele demasiado. Era el primer Mundial al que iba a asistir. A veces quisiera devolver el tiempo, porque no me lo creo. Además, teníamos un equipazo. Y ver que ya se llega la hora es duro; va a ser un martirio, tocará esperar hasta la próxima Copa del Mundo. Pero, como dice la gente, Dios tiene las cosas preparadas para cada quien. Tenemos que romperla para ir al próximo mundial”.

El jugador reveló a qué equipo apoyará en el mundial de fútbol Qatar 2022 y reconoció que espera que sea el mundial de Messi. “Argentina y Brasil. Esos son los dos equipos que estaré siguiendo. Ambos están muy bien, en buena racha. Y Brasil ni se diga, pero ojalá lo gane Messi”.

Finalmente, el jugador mencionó cuál es su límite en medio de su carrera deportiva. “Me gustaría jugar en un club español que siempre le ha llamado la atención a mi familia, pero es más una ilusión infantil. Ahora solo pienso en levantar trofeos y hacer historia con Liverpool, que es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me han brindado”.