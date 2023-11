Alberto Gamero arma polémica por cruda crítica a jugadores de Nacional: “Allá vamos a hacer lo mismo”

Millonarios y Atlético Nacional dejaron abierta la final de la Copa Betplay. A pesar de que el embajador lució mejor y mereció la victoria por lo hecho en el segundo tiempo, no tuvo la efectividad suficiente para romper el empate con el que afrontarán el partido de vuelta el próximo jueves 23 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín.

Los verdolagas abrieron la cuenta a los 20 minutos con un grosero error de Juanito Moreno, portero que reemplazaba a Álvaro Montero en el arco azul. Dorlan Pabón lanzó un pase al vacío desde el medio del campo y el rebote superó al guardameta de Millonarios , que intentó recomponer a toda velocidad, pero no pudo evitar la insólita caída de su arco.

La estrategia de los verdolagas fue hacer lo posible para que el partido no se jugara sobre el final, acusando problemas físicos y demorando de más cada uno de los saques de banda o de portería.

Esa actitud desató la furia de Alberto Gamero, entrenador del equipo local, que no se quedó con la ‘espinita’ y criticó a los jugadores rivales en la rueda de prensa posterior al compromiso. “ A mi modo de ver, lo feo de este partido fue la quemadera de tiempo. Le decía al árbitro que nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo y hoy entraba la camilla, no salía el jugador, se tiraban, calambres... ”, afirmó.

“Pero esto es fútbol. La verdad, en una final y más en este partido, no debía pasar esto, pero pasó. Le decía a unos jugadores de Nacional, que son amigos míos: ‘tranquilos que allá vamos a hacer lo mismo’. Pero bueno, así lo quisieron, lo buscaron y consiguieron el resultado, que es un empate”, añadió Gamero.

“Entramos a la cancha con la intención, siempre, de buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores defensivos y ofrensivos y esta vez cometimos ambos. Sin embargo, me gustó que, pese a el error, el equipo buscó el empate, no dejó de buscar y sometió a Atlético Nacional. Esa es la sensación que me deja”, analizó.