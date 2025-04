Alberto Gamero se destapó: habló de Falcao García y reveló qué le dijo por comerse goles

“ Si yo vuelvo a Millonarios, yo lo que tengo que buscar es una copa internacional. Ya gané la Liga, gané la Copa y la Superliga. En el fútbol colombiano hay un pendiente, no solo Gamero y Millonarios, sino el fútbol colombiano. Necesitamos dar un salto de calidad. El que vaya, tiene que dar ese salto de calidad”, declaró el DT en charla con AS Colombia .

“Han sido lindos (los días fuera del banco). Después que tomo la decisión me doy cuenta que necesitaba un espacio de estos. Tenía todo, pasaron 19 años para que no comenzara una liga sin Alberto Gamero. Cogí al Boyacá Chicó en 2006 y de ahí para acá no había parado”, remarcó.

Esto dijo de Falcao

No obstante, Gamero no tiene reparos sobre Falcao, pues recuerda que no fue el único que desperdició ocasiones de gol ese día. “Cuando encuentras un jugador de esos es muy fácil. No tienes que decirle nada, era el primero que llegaba, el último en irse”, afirmó.