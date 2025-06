Sacudón al futuro de Falcao: destapan las cuatro ofertas que tendría para irse de Millonarios

Titular de Selección Colombia no calla por las palabras de Falcao: “Entendamos su postura”

Contexto: Titular de Selección Colombia no calla por las palabras de Falcao: “Entendamos su postura”

Terminado ese compromiso le preguntaron si pensaba renovar el vínculo laboral con los embajadores, pero prefirió no hablar sobre lo que le depara su futuro .

Ofertas para Falcao

Lo cierto es que en enero tuvo varias ofertas para salir del país y esta ocasión no sería la excepción.

“Hay dos propuestas de equipos de la primera división de Argentina que no son grandes, una de un club tradicional de Paraguay y otra de Estados Unidos ”, indicaron.

“ Por ahora, no se conocerá el próximo equipo de Falcao García . Como tiene contrato hasta el final de este mes, el jugador y su entorno esperan a que expire antes de tomar una decisión. Mientras tanto, analizan sus posibilidades en el mercado”, agregó dicho medio.

¿Qué dijo Falcao?

“Siempre, todo el torneo, déjenme decirlo, así me den 50.000 fechas y no vuelvo a jugar nunca en Colombia. Pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro ”, declaró el Tigre.

El capitán de Millonarios recordó que “en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo”.