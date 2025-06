Por la misma línea, añadió: “El fútbol no se juega solo con los pies. También se juega con la mente, y se vive con el alma. Y sus palabras no se las lleva el viento. Detrás de cada jugador hay familias que escuchan . Hay hijos que preguntan, hay esposas, padres y madres que sienten”.

“Aunque a usted no le importe - porque quizá lo ve como parte de su oficio - hay algo que sí debería importar: la dignidad con la que uno habla de otros. Mi esposo ha caminado esta carrera con valentía. Ha caído, se ha levantado y ha luchado en silencio”, sentenció la cantante argentina de 37 años.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez?

Han sido varios los pronunciamientos de Carlos Antonio Vélez luego de que Millonarios quedara eliminado en cuadrangulares contra Santa Fe. Falcao estuvo en cancha, anotó, pero no alcanzó y todo quedó 2-1 a favor de los rojos.

Cabe recordar que Radamel hizo unas explosivas declaraciones sobre el arbitraje en rueda de prensa postpartido: “Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo”.