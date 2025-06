“El tigre yo creo que es muy maduro ya a esta altura de su carrera . Creo que no hay nada que reprocharle a él , al contrario, nosotros como colombianos no deberíamos, porque no es obligación de nadie, pero lo más justo es que estemos agradecidos con él, que también entendamos su postura. A nadie le gusta perder, repito, y yo lo tomo de esa manera”, dijo Davinson Sánchez en diálogo con Win Sports.

“En Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo… Ante la duda siempre fue en contra de Millonarios y no vuelvo a jugar en Colombia, así me den 50 fechas”, fue una parte de lo dicho por Falcao.