Alfredo Morelos contraataca: no le bastó lo que hizo ante América y lanzó un recado más

Atlético Nacional se quedó con el primer clásico de las finales de Liga BetPlay ante América de Cali, luego de haber logrado vencerlo por 1-0 en el Atanasio Girardot.

Un solitario tanto de Matheus Uribe fue suficiente para los verdolagas, quienes picaron en punta en la tabla de posiciones del grupo A.

Alfredo Morelos fue el atacante más insistente para anotar a Jorge Soto, pero no lo logró a lo largo de los 90 minutos y agregado que duró el juego en Medellín.

A pesar de no haber aparecido en el marcador, donde sí estuvo el búfalo fue en las polémicas, un escenario que habitualmente lo tiene como protagonista estrella.

En esta oportunidad debido al grito de gol que le hizo al golero rival en medio de la celebración del tanto marcado por Matheus Uribe.

Mientras Soto permanecía en el piso reflexionando sobre la jugada de gol, a su espalda apareció Morelos para decirle algo e intentar provocarlo.

Nacional también dio cuenta del actuar de su jugador en alguna foto del partido, donde se ve a Uribe en primer plano, pero atrás a Morelos en su grito a Soto.

Por esto se pidió sanción para el delantero, que se desconoce si vaya a llegar de parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Un recado más contra América

Luego de que se terminó el partido ante los micrófonos de los medios de comunicación, le mandó un recado a América y su manera de jugar en Medellín.

“Yo creo que ellos se vinieron a encerrar, era no sé, línea de 5, tres defensores", manifestó de forma despectiva por el planteamiento de los de David González.

Tras haber dicho eso, luego se centró en lo bueno que hicieron como equipo para lograr la primera victoria de los cuadrangulares finales.

🟢⚪️🐃El análisis de Alfredo Morelos luego de la victoria frente al América de Cali en el Atanasio.



"Ellos se vinieron a encerrar pero yo rescato la actitud del equipo, las ganas de querer ganar el partido, cada partido acá en el Atanasio hay que ganarlo para llegar a la final."

“Lo más importante, yo rescato la actitud del equipo, las ganas de querer ganar el partido. Mira que ya se nos dio a lo último el gol y bueno, fuimos muy insistentes en buscarlo”, defendió.

Morelos también dio cuenta de cómo han planteado su disputa en las finales en la interna: “Yo le dije a los compañeros y el grupo sabe que cada partido acá en el Atanasio, tenemos que ganarlo para llegar a la cima, para querer llegar a la final.

Sobre lo que resta de finales en un grupo donde también están Medellín y Junior: “Es un grupo lindo, que me gusta. Esa clase de partidos son los que me gustan a mí y yo creo que a mis compañeros también".

“Yo creo que es una gran familia que va a querer aportar su granito de arena, tanto el que esté en la cancha y el que le toque. Yo creo que eso es Atlético Nacional”, completó.