Deportes
La intimidación de América a rivales del grupo A, tras debutar perdiendo con Nacional: esto dijeron
Alex Escobar fue quien no permitió que se le dijera de esa manera al cuadro de Cali. Avisó a Junior y Medellín de cara a las próximas fechas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
América de Cali le hizo frente a Atlético Nacional por 73 minutos durante el juego de la fecha 1 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II.
Durante el juego, celebrado en Medellín, se vio la superioridad de los locales, quienes iban con sus múltiples variantes ofensivas en busca de anotar para irse en ventaja.
Matheus Uribe fue quien pudo destrabar todo con un cabezazo casi al término del juego. Dicho tanto les permitió treparse a la primera casilla de la tabla de posiciones del grupo A.
Ese cuadrangular es vibrante desde el momento en el que se conocieron los rivales que iban a estar instalados allí.
Un día antes se midieron Independiente Medellín y Junior, donde hubo victoria de los barranquilleros por 1-0 en el Metropolitano.
En los análisis previos de las finales, quien se veía más débil de la zona era América. Por lo visto en el primer partido así es, pero de inmediato Alex Escobar, técnico encargado, refutó a esto.
“Ninguna cenicienta”
En rueda de prensa, el exjugador convertido en asistente de David González no coincidió con el término ‘cenicienta’.
“América es un grande y hoy peleó, no es ninguna cenicienta. América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte", lanzó a falta de cinco fechas de las finales por jugarse.
🔴🎙️ “AMÉRICA NO ES NINGUNA CENICIENTA: VAMOS A PELEAR HASTA EL FINAL” 🔥💪— América En La Red (@Americaenlared) November 21, 2025
Alex Escobar defendió la jerga futbolera que usó en el partido anterior "mamita querida" y recalcó que @AmericadeCali luchará con lo que tiene, con alma, mística y el “fuego sagrado”.
Afirmó que el… pic.twitter.com/IVS7doeiEH
Adicional a eso, le dio aviso a sus próximos rivales (Junior y DIM) para que tengan cuidado con un ‘diablo rojo’ que les hará frente por la victoria.
“Hoy bajo su estructura mostró competitividad, vamos con lo que tenemos y con el alma. Tenemos dos partidos seguidos de local que sí ganamos esos dos partidos ‘mamita, querida’”, zanjó.
Recalcando y refutando nuevamente sobre el término que se le han puesto encima, este sacó a relucir las bondades de un club como lo es América en la historia del FPC.
“La historia siempre va a estar. América noes ninguna cenicienta, va a pelear con las herramientas que tiene, con el alma, con su mística, con el fuego sagrado, vamos a darlo todo para darle una alegría a los hinchas. Este plantel vienen peleando con adversidades y todo, pero ahí estamos”, sentenció.
Ya en otra parte de la rueda de prensa, Escobar se centró en el análisis de lo que fue el partido como tal ante Atlético Nacional.
“Dentro de la estructura que se montó para este partido, creo que se hizo de la mejor manera. Creo que el equipo en la parte táctica hizo un gran trabajo. Nos faltó un poco en las transiciones y definir mejor las situaciones porque estuvimos imprecisos de la mitad hacia arriba”.
“Nacional va mucho al ataque y deja espacios, pero no estuvimos claritos de la mitad hacia arriba. El equipo compitió como tenía que competir ante un gran rival ante Nacional”, salvó tras la derrota.
“Esperar el partido de local, este es un grupo muy apretado y complicado donde de local hay que hacerse fuerte y en visita arañar puntos. Hoy pretendíamos sacar un buen resultado, pero destacó lo que hizo el equipo en el tema de competitividad”, finalizó.