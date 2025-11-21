América de Cali le hizo frente a Atlético Nacional por 73 minutos durante el juego de la fecha 1 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II.

Durante el juego, celebrado en Medellín, se vio la superioridad de los locales, quienes iban con sus múltiples variantes ofensivas en busca de anotar para irse en ventaja.

Matheus Uribe fue quien pudo destrabar todo con un cabezazo casi al término del juego. Dicho tanto les permitió treparse a la primera casilla de la tabla de posiciones del grupo A.

Ese cuadrangular es vibrante desde el momento en el que se conocieron los rivales que iban a estar instalados allí.

Un día antes se midieron Independiente Medellín y Junior, donde hubo victoria de los barranquilleros por 1-0 en el Metropolitano.

En los análisis previos de las finales, quien se veía más débil de la zona era América. Por lo visto en el primer partido así es, pero de inmediato Alex Escobar, técnico encargado, refutó a esto.

“Ninguna cenicienta”

En rueda de prensa, el exjugador convertido en asistente de David González no coincidió con el término ‘cenicienta’.

“América es un grande y hoy peleó, no es ninguna cenicienta. América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte", lanzó a falta de cinco fechas de las finales por jugarse.

Adicional a eso, le dio aviso a sus próximos rivales (Junior y DIM) para que tengan cuidado con un ‘diablo rojo’ que les hará frente por la victoria.

“Hoy bajo su estructura mostró competitividad, vamos con lo que tenemos y con el alma. Tenemos dos partidos seguidos de local que sí ganamos esos dos partidos ‘mamita, querida’”, zanjó.

Recalcando y refutando nuevamente sobre el término que se le han puesto encima, este sacó a relucir las bondades de un club como lo es América en la historia del FPC.

“La historia siempre va a estar. América noes ninguna cenicienta, va a pelear con las herramientas que tiene, con el alma, con su mística, con el fuego sagrado, vamos a darlo todo para darle una alegría a los hinchas. Este plantel vienen peleando con adversidades y todo, pero ahí estamos”, sentenció.

Ya en otra parte de la rueda de prensa, Escobar se centró en el análisis de lo que fue el partido como tal ante Atlético Nacional.

“Dentro de la estructura que se montó para este partido, creo que se hizo de la mejor manera. Creo que el equipo en la parte táctica hizo un gran trabajo. Nos faltó un poco en las transiciones y definir mejor las situaciones porque estuvimos imprecisos de la mitad hacia arriba”.

“Nacional va mucho al ataque y deja espacios, pero no estuvimos claritos de la mitad hacia arriba. El equipo compitió como tenía que competir ante un gran rival ante Nacional”, salvó tras la derrota.