Piden sanción para Alfredo Morelos: video revela lo que hizo tras el gol de Nacional vs. América

Atlético Nacional arrancó con pie derecho en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. Un gol de Matheus Uribe fue suficiente para sentenciar la victoria sobre América de Cali y treparse a la cima del grupo A.

Aunque todo fue alegría en el Atanasio Girardot, no faltó la polémica. Justo después del cabezazo de Matheus que abrió el marcador, Alfredo Morelos se acercó hasta el arquero Jorge Soto y le gritó el gol en la cara.

Dicha conducta no fue sancionada por el árbitro Carlos Ortega, aun cuando va en contra del reglamento y ha sido penalizada con tarjeta amarilla (o roja) en varias ocasiones.

Para ese momento del partido, Morelos ya tenía una amonestación en su cuenta personal y dicha celebración pudo haberle costado la expulsión como le sucedió a Edwin Cardona en los octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo.

El debate se trasladó a las redes sociales, donde los hinchas de América cuestionaron el comportamiento de Morelos y pidieron una sanción ejemplar de la comisión disciplinaria de la Dimayor.

Te amo muchísimo Alfredo Morelos pic.twitter.com/ZunpNAIi1e — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 21, 2025

Video y foto con la celebración de Morelos

La cámara del arco fue la que captó el momento en que Jorge Soto cae al piso intentando atajar el balón y Alfredo Morelos le pasa por el lado gritando el gol a todo pulmón.

Sumado a eso, la cuenta oficial de Atlético Nacional publicó una foto en la que Matheus es protagonista. Sin embargo, a lo lejos queda en evidencia cómo Morelos está celebrando a escasos centímetros del guardameta americano.

Aunque el delantero cordobés es objeto de polémica en el fútbol colombiano, los hinchas del cuadro verdolaga no lo cambian por nadie.

Además de su capacidad goleadora, lo llenan de elogios por el esfuerzo físico que hace en cada pelota y la manera en la que se comporta dentro del campo de juego.

De hecho, Alfredo Morelos fue elegido como una de las figuras del partido contra América y recibió una ovación al momento de ser sustituido para el ingreso de Facundo Batista sobre los 88 minutos del compromiso disputado en Medellín.

Matheus Uribe celebrando su gol frente a América en el arranque del cuadrangular A. | Foto: @nacionaloficial

Alfredo Morelos pide respeto

Lo cierto es que Morelos venía cargado por una mala experiencia en el Pascual Guerrero. Luego de clasificarse a la final de la Copa BetPlay, el Búfalo fue confrontado por un periodista caleño en zona mixta y este jueves se pronunció al respecto.

“Yo no soy una persona que tenga rencor con nadie. Cuando los atiendo a ustedes lo hago con respeto y así merezco el respeto hacia mí. Es fútbol, yo creo que hay que vivirlo con mucha emoción”, aseguró.