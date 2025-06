Alfredo Morelos dio la cara sobre lo que pasó en El Campín: se indignó y dijo que “estamos jodidos”

David Ospina puso el grito en el cielo y lanzó dura pulla tras el Santa Fe vs. Nacional: no se calló

“ Si en el fútbol no podemos hacer jugadas, estamos jodidos . No lo hice para provocar a nadie, a ningún jugador de ellos ni a su hinchada; estoy jugando mi fútbol, lo que sé, lo que he venido creando en Atlético Nacional. Una amarilla innecesaria”, aseguró Alfredo Morelos.

“Me empezó a insultar. No voy a decir lo que me dijo (Hugo Rodallega), eso hace parte del fútbol. A ellos les tocó disfrutar en nuestra casa y esta vez salimos victoriosos nosotros. Estamos felices, pero no nos relajamos para lo que se viene que es un partido muy importante contra Millonarios”, añadió.