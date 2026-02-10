Alfredo Morelos se viene destacando como un importante jugador en Atlético Nacional. Ya fue campeón con el verde de todos los torneos en Colombia, además de aportar con goles y buenas actuaciones.

Eso abrió la puerta a una pregunta entre la prensa y los aficionados: ¿Alfredo Morelos podría ser llamado a la Selección Colombia? El mismo jugador tuvo la oportunidad de responderla en entrevista, y lo dejó todo claro.

Alfredo Morelos: “No he tenido acercamientos con la Selección Colombia”

De momento, la puerta para Alfredo Morelos estaría cerrada en Selección Colombia. Afirmó, en diálogo con el programa Medio Tiempo, de Win Sports, que no ha hablado con el técnico Tricolor, el argentino Néstor Lorenzo.

“Con el profe (Néstor Lorenzo) no he tenido acercamientos ni tema de conversación. Entonces, nada, yo lo único que sé es que tengo que trabajar superduro, hacer las cosas bien en este 2026 y hacer las cosas de la mejor manera”, explicó Morelos.

Tanto para él como para Atlético Nacional en general, asoma un año retador: los torneos locales y la Copa Sudamericana.

¿Por qué Alfredo Morelos se decantó por Atlético Nacional?

El delantero de 29 años, con experiencia en Europa, Brasil y la Selección Colombia, dejó el vínculo que tenía con Santos y acabó firmando definitivamente con Atlético Nacional. Se trata de una de las caras confirmadas más sonoras en el club.

Pero, ¿por qué Alfredo Morelos decidió firmar con Atlético Nacional? Era conocido que al delantero también lo buscaban de otros equipos y otras ligas; sin embargo, su cariño hacia el club verde lo llevó a tomar una decisión.

“He estado con Atlético Nacional año y medio, firmé contrato por tres años, pasó un tiempo muy largo. Pero yo creo que la decisión de estar acá, la oportunidad que me dio la gente, aportar mi granito de arena, cómo me quieren, cómo me recibieron de la mejor manera mis compañeros. Esto es una familia para mí, que me acogió de la mejor manera”.

“Yo pasé por situaciones muy difíciles y los directivos, mis compañeros, me respaldaron al máximo. Eso va en pro de todo esto, yo creo también del buen nivel que viene demostrando cada partido, cada entrenamiento, con las ganas de hacer las cosas bien y, nada, este contrato que hice fue la excepción. No lo pensé dos veces, mi mente estaba acá en Atlético Nacional y eso fue”.