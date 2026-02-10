Deportes

Alfredo Morelos reveló si ha recibido llamados de Selección Colombia: lo dejó claro

Siendo uno de los delanteros más destacados en el FPC, Alfredo Morelos a veces suena para integrar la Selección Colombia.

Redacción Deportes
10 de febrero de 2026, 6:04 p. m.
Alfredo Morelos reveló si ha tenido diálogos con Néstor Lorenzo para ser llamado a Selección Colombia.
Alfredo Morelos reveló si ha tenido diálogos con Néstor Lorenzo para ser llamado a Selección Colombia.

Alfredo Morelos se viene destacando como un importante jugador en Atlético Nacional. Ya fue campeón con el verde de todos los torneos en Colombia, además de aportar con goles y buenas actuaciones.

Eso abrió la puerta a una pregunta entre la prensa y los aficionados: ¿Alfredo Morelos podría ser llamado a la Selección Colombia? El mismo jugador tuvo la oportunidad de responderla en entrevista, y lo dejó todo claro.

Alfredo Morelos: “No he tenido acercamientos con la Selección Colombia”

De momento, la puerta para Alfredo Morelos estaría cerrada en Selección Colombia. Afirmó, en diálogo con el programa Medio Tiempo, de Win Sports, que no ha hablado con el técnico Tricolor, el argentino Néstor Lorenzo.

“Con el profe (Néstor Lorenzo) no he tenido acercamientos ni tema de conversación. Entonces, nada, yo lo único que sé es que tengo que trabajar superduro, hacer las cosas bien en este 2026 y hacer las cosas de la mejor manera”, explicó Morelos.

