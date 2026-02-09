Deportes

Luz verde para el nuevo fichaje de Atlético Nacional: arreglaron lo que faltaba

El refuerzo estelar de Atlético Nacional para este 2026 ya tiene luz verde para su debut.

Redacción Deportes
9 de febrero de 2026, 6:04 p. m.
Nómina de Atlético Nacional para este 2026.
Nómina de Atlético Nacional para este 2026. Foto: Colprensa: David Jaramillo

La espera llega a su fin para los hinchas de Atlético Nacional. Su nuevo fichaje, Cristian Chicho Arango, ya está habilitado para hacer el debut oficial con el verde de Antioquia. Lo que faltaba para ello, quedó arreglado.

Por calendario, el debut de Cristian Chicho Arango podría ser este jueves, 12 de febrero, ante Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Todo si así lo decide el entrenador Diego Arias, pues los papeles ya están al día.

Dicho compromiso será válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Ante su hinchada, Chicho Arango cumplirá el sueño de jugar un partido profesional con la camiseta del equipo del cual es hincha: Atlético Nacional.

Chicho Arango no pudo debutar en el clásico contra América de Cali

Luego de que Atlético Nacional confirmara el fichaje de Cristian Chicho Arango, la expectativa estaba puesta en que pudiera hacer su debut a lo grande: contra América de Cali, en uno de los superclásicos más importantes de Colombia.

Pero no pudo ser así, pues aún faltaban documentos en regla para que Chicho Arango pudiera ingresar a la lista de convocados en Atlético Nacional. La afición está expectante y con miras a lo que el delantero de 30 años les pueda aportar.

Cristian Chicho Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional.
Cristian Chicho Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional. Foto: Prensa Atlético Nacional.

“Es algo que se venía gestionando hace unos años con la dirigencia. Era un deseo familiar. Mis padres me inculcaron ser hincha de Nacional y siempre me encantaba ver al club jugar”, expresó Arango tan pronto como llegó a Atlético Nacional.

Y agregó: “Siempre lo he soñado. Espero disfrutarlo mucho y sé la responsabilidad que significa vestir la camiseta de Nacional. Espero aportar lo que más pueda (...) mi entorno familiar estaba muy feliz, en el momento en que se dio, mi padre lloró cuando le di la noticia”.

Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una liga de Europa

Atlético Nacional se tiene que poner al día en Liga BetPlay

Chicho Arango empata con una seguidilla de partidos aplazados para Atlético Nacional. El verde ha tenido que sortear que no pueda jugar el calendario a la par de otros equipos, por múltiples razones, y espera empezar a ponerse al día.

Eso, además que ya asoma la fase previa de la Copa Sudamericana, donde deberá vencer a Millonarios si quiere entrar a la zona de grupos.

