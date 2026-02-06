Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una liga de Europa

Mientras Atlético Nacional se concentra en la temporada 2026 y le hace frente al mar de partidos aplazados en la Liga Betplay, sigue reubicando a varios de sus futbolistas que no tendrá en cuenta. Entre esas operaciones se ha conocido, por ejemplo, el pase de Kilian Toscano a Santa Fe, Emilio Aristizábal a Toronto, Feder Rivas al Torino de Italia y Juan José Arias en el Real Salt Lake de la MLS.

A este listado se suma el lateral izquierdo Andrés Salazar, quien sale de Atlético Nacional y ahora continuará su carrera en el fútbol de Europa. Con pocos minutos en el 2025, la decisión de los directivos fue darle una oportunidad en el exterior para que siga sumando experiencia, a la espera que pueda ser transferido definitivamente o se quede como titular en el equipo verde en próximos meses.

Durante el 2025 estuvo en el primer equipo de Atlético Nacional bajo las órdenes de Javier Gandolfi y Diego Arias, procesos en los que jugó 36 partidos sumando todas las competencias y marcó dos goles, uno de ellos con La Equidad (Inter de Bogotá), en el estadio El Campín de Bogotá. Será su segunda experiencia internacional tras la pasantía por el Hearts de Escocia.

Andrés Salazar, jugador de Atlético Nacional Foto: Instagram: Andrés Salazar

Su salida se da tras la negativa en el primer equipo y dos nuevos jugadores que llegaron a Nacional para ocupar esa posición. Primero, el club verdolaga confirmó a Milton Casco ante la salida de Camilo Cándido a Cruz Azul de México y luego, Samuel Velásquez fue reubicado tras cumplir el préstamo con Deportes Tolima.

Andrés Salazar al fútbol de Letonia

Más exactamente, Andrés Salazar seguirá su carrera en el Riga FC de Letonia. El jugador ya fue presentado en el país de la Europa Oriental y espera sumar minutos para dar un salto más grande en el Viejo Continente. Siendo el tercero en la fila de laterales izquierdos, el club verde lo pudo reubicar en una exótica liga.

🚨El Riga Football Club 🇱🇻 en un vídeo presentó al lateral izquierdo Andrés Salazar (23) 🇨🇴. pic.twitter.com/V5SbYEwXex — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) February 6, 2026

“Estoy agradecido por la oportunidad de vestir esta camiseta y listo para dar todo por este club. Vengo con hambre de aprender y aportar al equipo”, dijo Salazar en su presentación oficial.

“Andrés es un joven con potencial para crecer aún más. Lo vemos como un refuerzo que puede aportar energía y versatilidad a nuestra defensa, además de ayudar en el ataque cuando lo requiera el esquema del equipo”, afirmó el técnico del Riga FC, Adrián Guľa, durante la presentación de Salazar.