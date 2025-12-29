Jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de la Serie A de Italia

Mientras Atlético Nacional sigue analizando los mejores elementos en el mercado de pases, la situación de Marino Hinestroza con Boca Juniors y la contratación de Nicolás Rodríguez desde la MLS como su posible reemplazo, sorprende con una salida que muy pocos tenían en el radar y que ahora seguirá su carrera en una de las mejores ligas del mundo.

Estamos hablando de un canterano de Atlético Nacional, joya de la Selección Colombia Sub 17 y que se alista para dar el salto en la Serie A de Italia. Feder Rivas es lateral izquierdo y toda su formación la tuvo en el equipo verde. Cuando se decidía a pasar al primer equipo, una gran noticia le invadió y alista maletas para un 2026 que será decisivo para su carrera deportiva. Además que es un visto bueno para los observadores y scouts el verdolaga.

Feder Rivas venía de realizar un gran Sudamericano Sub 17 con la Selección Colombia y es una de las estrellas a seguir para el ascenso a la Sub 20 y Mayores. Su paso al Torino de Italia le servirá para sumar continuidad, más aprendizaje y definitivamente ganarse un lugar en el primer equipo de Turín.

Feder Rivas, lateral de la Selección Colombia Sub 17. Foto: Oficial Selección Colombia

La idea del Torino es que Feder Rivas se una al equipo Sub 21 y allí comience a sumar minutos y más rodaje en Italia, con la idea de que se pueda acoplar a la competencia y así entre en competencia para hacer su debut en la Serie A. Un camino para nada fácil, pero sus condiciones y potencia física le permite tener una gran opción para avanzar en su carrera en Europa.

Feder Rivas, de Atlético Nacional al Torino de Italia

De esta manera, Feder Rivas se convierte en el segundo jugador de la Selección Colombia Sub 17 en dar el salto a Europa y comenzar un proyecto de adaptación en el fútbol italiano. El primero fue Juan David Arizala, quien dejó la disciplina del Independiente Medellín y ahora viste los colores del AC Milan.

Pantallazo X: @VBarCaracol Foto: Pantallazo X: @VBarCaracol

El jugador de San Antero, Córdoba, se dio a conocer en las ligas departamentales hasta que dio el salto a las inferiores de Nacional. No debutó profesionalmente en el equipo verde, pero sus buenas actuaciones le permitieron la convocatoria en la Selección Colombia, fundamental para que los scouts del Torino le dieran el visto bueno.

Con este movimiento, Torino le sigue apostando al talento colombiano y suma su segundo ‘cafetero’ tras la presencia de Duván Zapata, su delantero estrella que será fundamental en el remate de temporada en la Serie A.