Se paraliza Colombia y el continente con una nueva edición de Atlético Nacional vs. Millonarios, considerado el gran clásico del fútbol colombiano. Verdes y azules miden fuerzas en un partido único por la clasificación a la fase de grupos del torneo Conmebol en un ambiente tenso entre las hinchadas.

Juego de quilates que dejará a un gran vencedor y a un perdedor al que se le considerará como un fracaso la prematura eliminación en la Copa Sudamericana. Bogotanos y antioqueños colocarán lo mejor que tienen en la nómina para no fallar.

Según el sorteo de la Conmebol, el partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde se prevén unas gradas a reventar y solamente un puñado de hinchas azules. Las autoridades están advertidas y el fútbol colombiano espera que la situación no pase a mayores en la capital de Antioquia.

Dicho compromiso está programado para este 4 de marzo a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles también lo podrán ver en la aplicación de Disney+.

Alineaciones Nacional vs. Millonarios

El principal objetivo de Nacional es clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo al que pudo clasificar tras ganar la Copa Betplay. Por su parte, Millonarios accedió por posición en la reclasificación.

Convocatoria de Atlético Nacional. Foto: Oficial Atlético Nacional

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Juan Rengifo, Andrés Sarmiento, Cristian Arango; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Convocatoria de Millonarios Foto: Oficial Millonarios

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Mackalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

¿Quién será el narrador de Nacional vs. Millonarios por ESPN?

Gran pregunta que muchos hinchas se hacen. Este partido va por la pantalla de ESPN no solo para Colombia, sino para todo Sudamérica en sus señales principales en cada país.

El canal deportivo eligió el equipo de periodistas que estará encargado de informar y relatar cada minuto de lo que suceda en el estadio Atanasio Girardot:

Narrador : Luis Fernando Vásquez

: Luis Fernando Vásquez Comentarista : Julián Capera

: Julián Capera Planta baja (local) : José Luis Alarcón

: José Luis Alarcón Planta baja (visitante): Diana Rincón

En resumen