América de Cali se ilusiona: titular de Selección Colombia quiere volver de Europa a jugar allí

Sobre si ha tenido alguna charla con la directiva de América, ya sea con Tulio Gómez o algún otro, reveló que sí, que con Julio Díaz: “También me han hecho varias invitaciones al Pascual Guerrero para ver algunos partidos; lastimosamente no he podido asistir por ciertas cosas que se han atravesado, pero el tiempo corre y creo que cada vez estaría más cerca esa opción”.