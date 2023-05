América selló su paso a las finales de la Liga Betplay, con un espléndido Carlos Darwin Quintero

De la mano de Carlos Darwin Quintero, Adrián Ramos y en la dirección técnica, Alexandre Guimarães, el América de Cali se unió a Millonarios, Águilas Doradas, además de Atlético Nacional, como los primeros clasificados del fútbol colombiano a las finales de la Liga en el primer semestre de 2023.

Millonarios venció a Santa Fe. - Foto: Twitter @Independiente Santa Fe.

Aunque lo pretendía hacer antes, aun restando tres fechas es un gran aliciente conseguir para los rojos su tiquete a los juegos definitivos por el título. Este lunes -8 de mayo- en su visita al Atlético Huila, supieron aguantar momentos difíciles y posteriormente, anotar dos goles que les fueron suficientes.

Cristian Barrios antes de que se acabara el primer tiempo y Andrés Sarmiento recién iniciaba la parte complementaria, pusieron un 0-2 que supieron manejar hasta el final del partido. El cuadro ‘escarlata’ con su victoria se ubica en la cuarta casilla, a solo dos del líder Millonarios que tiene 33 puntos al igual que Águilas Doradas.

Tras este juego de la fecha 18, el calendario será benévolo para el equipo caleño, pues en las últimas dos fechas tendrán que enfrentar a Once Caldas y Bucaramanga, ambos rivales que no llevan un gran desempeño en lo corrido del semestre y los que podrán enfrentar, dando algún descanso a sus nóminas.

América de Cali ante Huila sumó los puntos necesarios para las finales. - Foto: Dimayor

Cali, con chances de estar en la fiesta

En el turno anterior al del América. el cuadro de la capital del Valle se impuso dos tantos a cero, recibiendo al Envigado en el Estadio Palmaseca. Lo hizo con una anotación de Kevin Velasco, que cada vez demuestra más por qué usa el dorsal ‘10′ en su camiseta, y de Gustavo Adrián Ramírez, el paraguayo que después de semanas de sequía se reconcilió con la red: lo mejor es el estado anímico del equipo a falta de dos fechas para que termine la primera fase del torneo.

Hoy, Deportivo Cali es décimocuarto en el rentado local, pero está a solo tres puntos del octavo en la tabla de posiciones, Junior de Barranquilla. Entonces, ¿por qué no soñar?.

Al igual que a la mayoría, a los dirigidos por Jorge Luis Pinto les quedan dos compromisos, serán ante Jaguares, el próximo 12 de mayo, y Boyacá Chicó, el 17 de mayo. El primero, sin duda, será el partido más exigente, dada la dificultad de jugar en la capital de Córdoba.

Ahora bien, para que el milagro se le dé al Deportivo Cali, es necesario lo siguiente: que Junior no sume más de tres puntos y que Santa Fe no sume más de cuatro puntos. Además, La Equidad, Tolima y Medellín no deberán sumar más de cinco puntos.

David González fue destituido de su cargo al frente del DIM. - Foto: DIMAYOR

Tabla de posiciones: