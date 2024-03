América toma tajante decisión sobre futuro de César Farías tras fracaso en la Sudamericana; “No hay atadura”

Neymar sorprende al mundo y confirma su nuevo equipo; las aventuras del brasileño no paran

Por su parte, Alianza FC, que es dirigido por César Torres, contó con: Pier Grazziani; Efraín Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Cristian Blanco; Ever Meza, Royscer Colpa, Rubén Manjarrés; Mayer Gil, Emerson Batalla y Andrés Rentería.

No obstante, en el fútbol, como bien se sabe, cualquier eventualidad es posible. Además, Alianza FC de Valledupar no tenía la intención de facilitarle las cosas al equipo dirigido por el entrenador venezolano César Farías.

Y bien, los dirigidos por César Torres se plantaron de forma efectiva en el terreno de juego y no se dejaron llevar por el favoritismo del América de Cali. Se aferraron a su estilo y jugando de manera inteligente se pudieron quedar con el encuentro.

La derrota y eliminación del América de Cali de la Copa Sudamericana dio mucho de qué hablar en Colombia. Muchos periodistas y aficionados del equipo rojo del departamento del Valle del Cauca consideraban que con el fracaso César Farías ya no seguiría al frente del club.

“No se nos dan las cosas de la manera que hemos pretendido, pero eso no quiere decir que uno se va a rendir (…) No hay ninguna atadura que no puedan tomar una decisión”, dijo el Director Técnico César Farías.