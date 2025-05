“Se acaba este período que ha sido bastante largo y creo que se ha acabado bien. Nunca he discutido con mi presidente y no lo iba a hacer el último día. Ahora empieza una nueva etapa que me hace la misma ilusión que cuando llegué aquí la primera vez. Aguantar más de 700 ruedas de prensa con vosotros, lo considero otro título más”, bromeó un Ancelotti distendido y feliz.