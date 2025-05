Este viernes, 23 de mayo, el experimentado estratega no lo negó y habló de traición ante los medios de comunicación. Ancelotti, afirmó, sin rodeos, que no quería traicionar a Real Madrid dirigiendo a otro club en Europa.

“No tengo ganas de entrenar a otro club, el futuro inmediato es hacerlo bien con Brasil. No quería traicionar al Real Madrid con otro club, y voy a una selección que tiene más historia en el fútbol . Es un gran desafío, me encanta esta oportunidad de poder tener la posibilidad de preparar un Mundial con Brasil”, comentó sobre su fichaje por la ‘canarinha’.

Carlo también enfatizó sobre los últimos días como madridista. “Estos días son de mucha emoción, no estoy triste, estoy muy contento, se ha acabado una etapa muy importante en mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club, lo hemos conseguido, nos vamos felices y contentos teniendo en cuenta que antes o después este día tenía que pasar”, dijo.

“Se acaba este periodo que ha sido bastante largo y creo que se ha acabado bien. Nunca he discutido con mi presidente y no lo iba a hacer el último día, ahora empieza una nueva etapa que me hace la misma ilusión que cuando llegué aquí la primera vez. Aguantar más de 700 ruedas de prensa lo considero otro título más”, bromeó un Ancelotti distendido y feliz.